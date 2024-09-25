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彰化縣府人事調動 林漢斌調交通處長、陳昌茂升計畫處長

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府新任交通處長林漢斌（左）。圖／縣府提供
彰化縣政府新任交通處長林漢斌（左）。圖／縣府提供

彰化縣政府今天發布兩位二級主管人事異動，工務處長林漢斌調任交通處長，由副處長林孟弘代理處長；計畫處副處長陳昌茂真除，升任處長，均10月1日上任。林漢斌說，會持續配合縣長施政，推動彰化市鐵路高架化台中捷運延伸彰化案及路口安全等重點工作。

縣府指出，林漢斌54歲，國立交通大學土木工程學系碩士、高考土木工程類科、升任簡任官訓練及格，曾任交通部國道高速公路局中區工程處工程員、臺北市區地下鐵路工程處工程司、鐵路改建工程局工程司、公路總局副工程司、正工程司、縣府秘書、縣府計畫處副處長、縣府工務處長等職。　

林漢斌擁有軌道建設的豐富經歷，在前縣長魏明谷時，獲拔擢為工務處長， 目前彰化縣積極推動的彰化市鐵路高架化、台中捷運延伸彰化案，當時都是工務處業務，林漢斌出力甚多，在王惠美選上縣長後，林漢斌仍以「前朝遺臣」，繼續獲王惠美重用，任內像大埔截水溝道路拓寬工程歷經多次流標，在他的努力下，順利發包，由於對工程設計及品質要求，縣府多項工程獲公共工程金質獎的肯定，

彰化縣政府2022年10月成立交通處，部分業務從工務處移出，林漢斌原是最可能人選，但仍獲留任工務處長，如今在交通處成立兩年後，終於峰迴路轉，獲調任交通處長。

林漢斌說，他調任交通處長後，會持續配合縣長施政重點工作，像持續推動彰化市鐵路高架化、台中捷運延伸彰化案，目前各界關切的路口交通安全問題，他會繼續盤點改善，並提供縣民更便利的交通運輸。

至於新任計畫處長陳昌茂今年47歲，彰化師範大學財務金融技術學系博士，特種考試三等考試、晉升簡任官等訓練及格，曾任財政處專員、科長、彰化縣地方稅務局科長、縣府地政處科長、縣府計畫處副處長等職。

彰化縣政府原有5名局處長是由副處長代理，經過此次調整，仍有農業處、工務處、青發處等由副處長代理處長。

台中捷運 鐵路高架化

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