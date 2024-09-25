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影／「泡麵土地公」浴火重生 香客湧入大啖泡麵

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，所幸3尊土地公無恙。經整建，今舉辦入火安座儀式，香客湧入吃泡麵。記者賴香珊／攝影
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，所幸3尊土地公無恙。經整建，今舉辦入火安座儀式，香客湧入吃泡麵。記者賴香珊／攝影

南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮以拜泡麵、吃泡麵求財聞名，曾3天湧進10萬人次、吃掉5萬碗泡麵，香火更盛。不料，上月遭祝融，大火燒毀拜殿，3尊土地公幸無恙。近期拜殿整建完成，今舉辦入火安座儀式，浴火重生，香客湧入。

石龍宮主祀「土地公」福德正神，求財靈驗，過去六合彩盛行，常有人去求明牌，但因該廟地處偏遠難覓食，信眾便帶泡麵去，沒吃完就放廟內給別人吃，久了相沿成習，吃泡麵成特殊傳統，「泡麵土地公廟」名號不脛而走，香火鼎盛。

只要每逢周休假日、土地公生日等，石龍宮總是吸引不少信眾前往求財、吃泡麵，甚至曾在228連假創下3天湧進10萬人次、吃掉約5萬碗泡麵的驚人紀錄，引發民眾關注，近年人潮更旺，香火也因此更盛，不料上月初卻突遭祝融之災。

石龍宮上月1日凌晨，疑因神桌蠟燭導致大火，火勢被發現時已相當猛烈，當時廟裡仍有不少信眾在吃泡麵，眾人驚慌逃生，幸未造成傷亡。廟方表示，拜殿範圍付之一炬，但3尊土地公神像除衣服燻黑，金身安然無恙，真的是「神威顯赫」。

由於，石龍宮拜殿燒毀，供應熱水的管線、設備也損壞，二三樓封閉，一度暫停信眾在現場泡麵，改由帶泡麵回家吃，災後環境全面整頓，移置土地公神像後，展開整建工程；近期完成整建，今舉行入火安座儀式，浴火重生，香客湧入。

石龍宮主委吳常源說，災後整建並未對外募款，由廟方團隊、志工及信眾來幫忙，重建拜殿，也幫土地公廟上漆，日前總算完工，昨起展開3天法會，今更將土地公請入原處安座，明天法會結束後，恢復管線供水，可以繼續在現場泡麵吃平安。

南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，拜殿付之一炬，所幸3尊土地公安然無恙。圖／石龍宮提供
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，拜殿付之一炬，所幸3尊土地公安然無恙。圖／石龍宮提供
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，所幸3尊土地公無恙。經整建，今舉辦入火安座儀式，香客湧入吃泡麵。記者賴香珊／攝影
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，所幸3尊土地公無恙。經整建，今舉辦入火安座儀式，香客湧入吃泡麵。記者賴香珊／攝影
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，所幸3尊土地公無恙。經整建，今舉辦入火安座儀式，香客湧入。記者賴香珊／攝影
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，所幸3尊土地公無恙。經整建，今舉辦入火安座儀式，香客湧入。記者賴香珊／攝影
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，拜殿付之一炬，所幸3尊土地公安然無恙。圖／石龍宮提供
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，拜殿付之一炬，所幸3尊土地公安然無恙。圖／石龍宮提供
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，拜殿付之一炬，所幸3尊土地公安然無恙。圖／石龍宮提供
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，拜殿付之一炬，所幸3尊土地公安然無恙。圖／石龍宮提供
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月突遭祝融，所幸3尊土地公無恙。經重新整建，浴火重生。記者賴香珊／攝影
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月突遭祝融，所幸3尊土地公無恙。經重新整建，浴火重生。記者賴香珊／攝影
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，拜殿付之一炬，所幸3尊土地公安然無恙。圖／石龍宮提供
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，拜殿付之一炬，所幸3尊土地公安然無恙。圖／石龍宮提供
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，所幸3尊土地公無恙。經整建，今舉辦入火安座儀式，香客湧入。記者賴香珊／攝影
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，所幸3尊土地公無恙。經整建，今舉辦入火安座儀式，香客湧入。記者賴香珊／攝影
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，拜殿付之一炬，所幸3尊土地公安然無恙。圖／石龍宮提供
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月遭祝融，拜殿付之一炬，所幸3尊土地公安然無恙。圖／石龍宮提供
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月突遭祝融，所幸3尊土地公無恙。經重新整建，浴火重生。記者賴香珊／攝影
南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮上月突遭祝融，所幸3尊土地公無恙。經重新整建，浴火重生。記者賴香珊／攝影

土地公 泡麵 災後

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