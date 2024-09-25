南投宗教場所低碳認證 藍田書院等16家兩招改善空汙

南投縣空氣品質惡化，汙染源主要由縣境外移入，南投縣宗教場所積極減少燒紙錢、香支，改善空氣品質。南投縣長許淑華今天表揚藍田書院等16家宗教場所推動環保祭祀，希望更多宗教場所參與，改善全縣環境品質。

許淑華說，縣府多年來推動低碳政策，除了低碳旅遊，也推動宗教場所低碳認證，已有106家場所獲得認證。縣府今年擴大宮廟改善空氣汙染減量措施補助，環保金爐補助最高60萬元、購置電子鞭炮機補助最高4萬元等，減少金紙及鞭炮帶來的空氣及噪音汙染，打造清新健康的祭祀環境。

今年已有5家申請環保金爐補助及22家申請購置電子鞭炮機，補助金額達380萬元；如有宗教業務需要幫忙，縣府也會全提供協助。呼籲更多廟宇及民眾共同配合，寺廟方面推動「一爐一香」，減少使用香支，金紙減量燒、集中燒，使用以米代金或以茶代金，避免大量燒紙錢；以鮮花代替燒紙錢、雙手合十取代香支，一起為環境維護努力。