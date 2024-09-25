彰化縣府攜手13間館舍 10月6日起辦人權系列活動

彰化縣政府為讓民眾認識人權、平等無礙理念，結合縣內13間博物館與地方文化館，於10月6日至27日在彰化縣228暨人權紀念館舉辦小旅行、播映人權紀錄片等系列活動。

彰化縣文化局今天透過新聞稿指出，將以「平等無礙分享愛」為主題，舉行為期3週集結地方文化與人權議題活動。10月6日開幕式安排播映「九槍」人權紀錄片、演出人權行動劇、人權小旅行、文創市集等。

小旅行將藉由參訪人權館舍，讓民眾更加了解彰化縣人權歷史發展沿革，同時激發深入思考人權議題。

此外，縣府與13間博物館、地方文化館合作，包括南北管音樂戲曲館、彰基文史博物館、鹿港鎮地方文化館、巫家捏麵館、王功蚵藝文化館等，各館將透過「故事箱」呈現所珍藏的歷史與文化。

活動期間規劃4場DIY手作體驗，使用蚵殼製作藝術品，或運用素材捏製色彩斑斕的捏麵作品，線上報名網址為https://reurl.cc/g6rkXV，每場20名額。