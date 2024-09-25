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南投推動日月潭低碳旅遊 搭台灣好行可獲百元單車抵用

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投環保局推動低碳旅遊，搭乘台灣好行前往日月潭的遊客可免費獲得100元自行車抵用。記者黑中亮／攝影
南投環保局推動低碳旅遊，搭乘台灣好行前往日月潭的遊客可免費獲得100元自行車抵用。記者黑中亮／攝影

日月潭去年起迎來疫後復甦旅遊潮，今年將挑戰年遊客數600萬大關，隨著遊客及車輛的激增，當地環境正面臨嚴峻的挑戰；南投環保局推動低碳旅遊，搭乘台灣好行前往日月潭的遊客可免費獲得100元自行車抵用，鼓勵遊客多使用大眾運輸系統來降低碳排。

南投縣環保局表示，今年日管處在伊達邵水上自行車道等新景點帶動下，遊客數有可能超過600萬人次，不只車輛排放的廢氣、噪音以及大量垃圾，正逐漸侵蝕這片國內外遊客的熱門景點，為減輕環境壓力，自去年11月1日起正式公告為「空氣品質維護區」，加強車輛管制措施。

特別是對於「出廠滿兩年以上的柴油車，未在稽查日前一年內完成排煙檢測合格紀錄」，或「出廠滿五年以上且逾期未檢驗合格的燃油機車」，將透過車牌辨識系統進行監控，違規者每次500元的罰款；日月潭國家風景區也特別提醒民眾，除按時將愛車進行排煙檢測外，搭乘大眾運輸也是不錯的方式。

南投環保局推廣「綠色騎跡日月同遊」低碳旅遊，藉由今年日月潭花火音樂嘉年華起，與日管處及南投客運合作推出套裝行程，透過大眾運輸系統暢遊日月潭周邊，享受環潭的網美景點，凡購買「台灣好行」套票前往日月潭的遊客，除套票內優惠，還可額外獲得環保局提供的自行車及電動輔助自行車租賃折抵券，每輛可折抵100元；另外，使用折抵券後拍照上傳至「南投縣政府環境保護局」粉絲專頁，按讚並公開分享活動貼文，即可參加抽獎活動，最大獎可獲得1萬元的賣場禮券。

南投環保局推動低碳旅遊，搭乘台灣好行前往日月潭的遊客可免費獲得100元自行車抵用。記者黑中亮／攝影
南投環保局推動低碳旅遊，搭乘台灣好行前往日月潭的遊客可免費獲得100元自行車抵用。記者黑中亮／攝影
南投環保局推動低碳旅遊，搭乘台灣好行前往日月潭的遊客可免費獲得100元自行車抵用。本報系資料照片
南投環保局推動低碳旅遊，搭乘台灣好行前往日月潭的遊客可免費獲得100元自行車抵用。本報系資料照片

南投縣 日月潭 環保局

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