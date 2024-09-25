影／剷除外來種妙招！生態廚師搶救彰化濕地 開發海茄苳15種吃法

彰化縣芳苑鄉紅樹林海空步道爆紅，紅樹林主要樹種「海茄苳」擴散卻令人頭痛，一群台灣生態廚師到芳苑鄉研習時，使用海茄苳製成食物與飲品，已開15種中、西、日式餐點，希望口味年輕化讓更多人喜愛，加速消耗海茄苳數量。

對生態飲食有研究的桃園縣釀酒師羅己能先前購買海茄苳釀酒，風味獨味，信心大增之下決定再買海茄苳續釀，生態廚師吳秀娟建議「何不自己砍？」羅己能在臉書發布訊息，果然獲得響應，他和17名志工到芳苑漁民廣場集合砍海茄苳。

永續旅遊規畫師劉瑛涓先解說芳苑彈塗魚和水鳥，彰化縣環保聯盟總幹事施月英示範並說明鋸砍的高度，砍斷主幹和枝葉，留下海棉組織為主的氣根被漲潮淹沒就活不了，眾人各持鋸子、充電小型電動鋸由近而遠鋸斷海茄苳，很快堆成小山，都交給羅己能載回處理。

吳秀娟表示，很多濱海植物早被先民當作食物，例如「鹽定」是食鹽代替品，生態廚師用鹽定製作的冰淇淋很好吃，某食品工廠有意生產，因地理環境改變急遽縮小鹽定生長空間，現存數量無法量產，但海茄苳數量多根本砍不完，生態廚師已用它開發出烘焙、涼拌、熬湯、冰品等15道餐點，料理地點就在距離它生長地800公尺外的芳苑國小，小朋友吃到美味海茄苳冰淇淋，就能理解和紓解砍海茄苳時的辛苦。

「放對位置，就有令人驚艷的表現。」永續旅遊規畫師劉瑛涓說，海茄苳不是彰化縣芳苑濕地原生植物，被人類種植且有擴大態勢，人類在創新程中犯錯，可藉由科技、經濟和教育修補，移除海茄苳不是丟棄，而是把它變成有用，利用上存在各種可能性，把種錯破壞環境的教訓轉化為教育，讓民眾從小到老都愛台灣這片土地。

吳秀娟又表示，海茄苳整株都有用處，生態廚師研發各種餐點，口味努力年輕化、大眾化，不要侷限在某些年齡層或族群，越多人接受和喜歡食用，海茄苳消耗量才會大。彰環盟總幹事施月英說，不一定用吃的，海茄苳多枝椏，造型渾然天成，是很好的花藝免費裝飾材料。

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