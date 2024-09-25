草屯手工藝園區 預估明年8月完工

南投縣府開發草屯第二公墓，打造「手工藝產業園區」2022年6月動土，目前工程進度約6成，31筆土地已售出25筆，標售金額達33.6億元，縣府預估明年8月底完工，可增加上千就業機會，每年創造約25億元產值，公墓地變黃金。

縣府指出，園區用地曾是公墓，遷葬後經評估腹地廣大有13.94公頃，聯外道路有中正路，東往國道6號，西接國道3號草屯交流道，交通區位佳，又近市中心、台灣工藝中心、南開科大等校，未來有利產官學合作，具開發潛力。

不過，草屯手工藝產業園區動工已2年多，園區內仍未見相廠房其他建築，民眾好奇開發進度，關心何時完工；縣府表示，開發案採產業專用區用地標售，須等園區公共設施完成，再交付土地給業者進駐動工。

縣府開發手工藝產業園區，可售土地面積約8.79公頃，將出售31筆產業用地，設滯洪池、服務中心、汙水處理等公共設施，委由德昌營造2022年6月動工，同步對外招商、標售土地。

縣府建設處表示，整體工程進度約6成，預估明年8月底就能完工；目前對外招商標售也順利，31筆土地售出25筆總面積約7.3公頃，標售金額達33.6億元，持續招商中，縣府積極協助廠商申請建照。

園區進駐產業以木竹、金屬、食品等製造業及觀光工廠為主，目前25廠投資。園區周邊將興建青年住宅、親子公園及國民運動館等，可望吸引年輕人就業定居。