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台中七期蛋黃區人行道問題好多 立委爭取3700萬改善

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委廖偉翔爭取中央經費，希望改善西屯4處人行道。圖／廖偉翔提供
立委廖偉翔爭取中央經費，希望改善西屯4處人行道。圖／廖偉翔提供

台中西屯區七期重劃區仍有多處人行道寬度不足、地面凹凸不平或無障礙坡道設計不良，對行人不友善，市議員黃馨慧與立委廖偉翔邀集中央與地方相關單位會勘，將爭取經費3700萬，改善4處人行道。

黃馨慧表示，台中市西屯區人口多，七期2家大型百貨公司鄰近的惠來路、弘孝路人行道，道路中央設置電箱，人行道淨寬不足，植栽樹根隆起造成面路凹凸不平、無障礙坡度設計不良。

另朝貴路及潮洋溪河岸人行道位在舊七期，人行道狹隘難行，早期栽種許多路樹，人行道淨寬不到90公分；福林路雙側人行道也是路面凹凸，私設斜坡違規使用及路面破損的情況，都需改善。

廖偉翔表示，四案的人行空間改善工程，經費分別為389.5萬元、1500萬元、27.6萬元、1800萬元，總金額約3700萬元，爭取內政部國土署挹注50%的經費比例，待核定後即盡速施工。

國土署中區基礎工程分署副分署長黃永興表示，基於提升人行安全考量增設人行橋，福林路部分拓寬，惠來、弘孝路可將路口行穿線、路邊停車格納入整體規畫。

人行道 國土署 廖偉翔

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