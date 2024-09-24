首位女漁民當選全國十大傑年青年 彰化偏鄉狂賀楊宜樺

2024全國十大傑出青年名單昨出爐，彰化縣漁家女孩楊宜樺以農漁環保類當選，殊榮不僅這樣，她也當選今年全國模範漁民、百大標竿青農，縣政府今派員前往她家貼紅榜道賀。

楊宜樺的家族養殖文蛤一甲子，身為第三代起初無意接手，台北教育大學文化創意產業經營學系畢業後，先後任職廣告公司、中部某知名鳳梨酥公司，負責創業行銷，5年前深感文蛤養殖的環境挑戰越來越大，決定返回家鄉，和家人一起打拚。

她說，以前放養文蛤有養就會活，現在面對不可預期的海洋汙染、天氣變化、種苗育成等問題，常有漁民感歎文蛤越來越難養；她從小接觸養文蛤，會挑選等基本功，回來當專業漁民，向家族長輩學習也進修吸引新知，認為漁產養殖要跟著科技進步，因此她首創全台第一個有機文蛤品牌，開闢有機文蛤育苗種，將在既有的創意行銷基礎上推廣有機文蛤。

楊宜樺像很多青年漁民一樣，帶自家產品到國際漁業展、北部大型農特產品展售會，但她放養文蛤與黑蛤，調整養殖環境，勇於翻轉傳統不靠天吃飯的創新經營能力被看見，32歲就接連獲得百大標竿青農、今年全國模範漁民，昨天全國十大傑出青年名單揭曉，首次有女性入選農漁環保類，就是楊宜樺。

彰化縣政府今前往楊家貼紅榜賀喜，告知等縣長王惠美回國後將登門贈匾，芳苑鄉公所與有榮焉；鄉長林保玲表示，芳苑鄉物產豐富，留下農地和濕地可給年輕人回來就業甚至就業，楊宜樺是最好的例證。