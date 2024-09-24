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賽車展演票根搶限量500元券 中市逢甲、一中名店合作
國際賽車展演28日台中登場，台中市經發局藉機行銷在地美食文化和景色，逢甲夜市、一中商圈推出限定活動，有購票民眾28、29日兩天在指定時間及地點出示車演票根，可限量換到500元套餐組合、優惠券。
經發局長張峯源說，沒買到票的民眾，9月27至29日到經發局粉絲專頁貼文完成指定動作，每天晚上7點可到逢甲夜市指定地點領取「50元抵用券」，共1000份，夜市範圍內攤位都適用。
經發局表示，賽車展演每張票500元，逢甲及一中商圈推出超值回饋。逢甲夜市推出「看展演享受夜市美食」28、29日晚上7點起，憑門票票根就可到夜市免費兌換「美食套票組合」共200份。
合作店家有「激旨燒き鳥」「牛B葫蘆王」「金莎蛤仔可樂私房燒」「品冰瀑彎豆冰」與「小八地瓜球」，29日須使用完畢。
一中商圈28、29日下午3點起憑票根免費兌換1份價值500元的優惠券，預計發200份。包含「桐生日式可麗餅」「一中街蛋包雞」「新邁爾服飾店」「萊澤─金虎製茶」「THE創─文創」。
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