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台中賽車展演28日封街舉辦 市政路周邊3時段交管

中央社／ 台中24日電
台中國際賽車展演28日封街舉行，警方24日下午公布，展演場地西屯區市政路與周邊道路將分3階段實施管制，活動當天市政路（文心路至黎明路）雙向快、慢車道等禁止通行。（中央社）
台中國際賽車展演28日封街舉行，警方24日下午公布，展演場地西屯區市政路與周邊道路將分3階段實施管制，活動當天市政路（文心路至黎明路）雙向快、慢車道等禁止通行。（中央社）

台中國際賽車展演28日登場，警方今天公布，展演場地市政路與周邊道路將分3階段實施管制，分別是25日晚間10時至26日上午8時、26日晚間10時至27日上午6時、28日凌晨0時至晚上10時。

台中國際賽車展演將於28日中午12時在西屯區市政路（惠文路到黎明路段）封街舉辦，為了當天活動順利進行，台中市警察局第六分局下午公布將實施3個階段交通管制以進行活動場地的布設。

警方表示，第1階段（布設參訪貴賓包廂）於25日晚上10時至26日上午8時管制市政路、惠中路口，管制範圍為市政路（惠文路至惠來路，西向快車道）。

第2階段（布設市政路雙向慢車道臨分隔島架設安全圍籬）管制時間為26日晚間10時至27日上午6時，管制範圍為市政路（介於惠文路至朝富路）。

第3階段（布設市政路雙向慢車道觀眾區及住戶通道）管制時間從28日凌晨0時至晚上10時，視現場狀況提前解除，管制範圍為市政路（介於文心路至黎明路）。

警方提醒，28日管制時間內，市政路（介於文心路至黎明路）雙向快、慢車道等禁止通行；另配合市政路慢車道觀眾區規劃，雙向路邊的汽、機車停車格禁止停車。

28日當天禁止通行的路段還有惠文路（市政北一路至政和路）雙向車道、惠政街（市政北一路至市政路）雙向車道、惠中路（市政北一路至市政南二路）雙向車道、惠文五街（市政路至政和路）雙向車道、惠來路（市政北一路至市政南一路）雙向車道、河南路（市政北一路至市政南一路）雙向車道、朝富路（黎明路二段860巷至市政路）雙向車道。

交通管制 觀眾 車展 車道

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