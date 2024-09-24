烏日452戶水管40年未換！民代爭取5160萬元汰換完工

台中市烏日區新興路一帶自來水管線使用超過40年，加上重車輾壓，漏水頻繁，導致水壓不穩定，讓沿線用水戶怨聲載道。立委顏寬恒說，他和市議員吳瓊華接獲民眾陳情後，經向台水公司爭取到5160萬元，汰換為耐用年限40年以上的石墨鑄鐵管，讓452戶用水戶相當開心。

顏寬恒說明，過去他擔任立委時，積極提高選區的自來水普及率，烏日區的自來水普及率已達95%，這次施作的新興路段，除了人口增加迅速，用水的需求也大幅增加，也是烏日重要的聯外道路，道路長期受到重車輾壓，導致過去埋設的塑膠地下自來水管線多有破損，漏水狀況愈加嚴重。

顏寬恒說明，第一階段汰換新興路自來管線工程，將原來的塑膠管更新為耐用年限40年以上的石墨鑄鐵管，可大幅減少破管機率，對於穩定區域供水有很大的幫助，共向台水公司爭取4000萬預算，已於日前完工。

台灣自來水公司烏日營運所主任馮裕峰說明，新興路自來管線汰換工程，去年8月開工，主要供水管線逐步汰換成延性石墨鑄鐵管後，並刨除路面加封，已於日前完工，不僅明顯改善水壓，提供民眾良好的用水品質及全新道路體驗，在面臨如此極端氣候條件下，更能將節省下來的水資源發揮更大的效用。