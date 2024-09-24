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烏日452戶水管40年未換！民代爭取5160萬元汰換完工
台中市烏日區新興路一帶自來水管線使用超過40年，加上重車輾壓，漏水頻繁，導致水壓不穩定，讓沿線用水戶怨聲載道。立委顏寬恒說，他和市議員吳瓊華接獲民眾陳情後，經向台水公司爭取到5160萬元，汰換為耐用年限40年以上的石墨鑄鐵管，讓452戶用水戶相當開心。
顏寬恒說明，過去他擔任立委時，積極提高選區的自來水普及率，烏日區的自來水普及率已達95%，這次施作的新興路段，除了人口增加迅速，用水的需求也大幅增加，也是烏日重要的聯外道路，道路長期受到重車輾壓，導致過去埋設的塑膠地下自來水管線多有破損，漏水狀況愈加嚴重。
顏寬恒說明，第一階段汰換新興路自來管線工程，將原來的塑膠管更新為耐用年限40年以上的石墨鑄鐵管，可大幅減少破管機率，對於穩定區域供水有很大的幫助，共向台水公司爭取4000萬預算，已於日前完工。
台灣自來水公司烏日營運所主任馮裕峰說明，新興路自來管線汰換工程，去年8月開工，主要供水管線逐步汰換成延性石墨鑄鐵管後，並刨除路面加封，已於日前完工，不僅明顯改善水壓，提供民眾良好的用水品質及全新道路體驗，在面臨如此極端氣候條件下，更能將節省下來的水資源發揮更大的效用。
吳瓊華說，第一階段汰換新興路自來管線工程後，第二階段新興路北側、中山路二段以南、以春街等路段的塑膠管線將全面更換成材質佳且更耐用的延性石墨鑄鐵管，兩階段汰換水管總長度為3.816公里，沿線452戶的用戶受惠，特別感謝自來水公司第四區處的努力，讓烏日有更好的用水環境。
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