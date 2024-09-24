影／東海女大生被公車撞死 台中市今起連續三天大執法

東海大學林姓女大生前天被巨業客運公車撞死，市長盧秀燕展開重罰、嚴懲等5項作為，台中市警局交通大隊昨天先啟動交通安全宣導團到巨業客運營業處，辦理安全講習之外，從今天開始，也展開連續三天的大執法，針對汽機車不暫停讓行人，列為執法重點，提醒用路人路口停讓行人的好習慣。

台中市警局交通大隊長鄭鴻文今天下午到台灣大道、綠川西路宣導。鄭說，前天發生公車撞死女大生的交通事故後，昨天立即先啟動交通安全宣導團至巨業民營公車營業處，召集駕駛員辦理交通安全教育講習，並以「指差確認」觀念教學要求公車司機於路口應先停車確認左邊無人、右邊無人，輔以手勢確認後再開車，防止事故發生。

鄭鴻文說，另外有鑑於今年1月至6月行人事故增加，自從今年9月1日起至12月31日止，台中市自辦「行人正義大執法」專案勤務，並從今天起，連續3天大執法，將「汽機車不暫停讓行人」列為執法重點，希望藉由加強交通執法的作為，提醒駕駛人養成行經路口停讓行人的好習慣。

根據統計，台中市今年1月至6月30日行人交通事故死亡有142人，較去年同期減少36人，減少人數為全國最多。行人30日死亡計有28人，較去年同期增加7人，增加人數較高。