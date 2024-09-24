參山處建聯名商品平台受歡迎 今一口氣增15地點

參山國家風景區管理處利用交通部觀光署吉祥物「喔熊」和中彰投餐飲和旅宿業者推聯名商品，藉此建立平台並替商家打知名度，受到商家歡迎。原本去年僅在3處地點設銷售櫃位，今年一口氣再增加15處地點，商品也增加83項，同時還推出「1＋1（店家商品＋喔熊商品）滿299送抽獎券」的促銷活動。

參山國家風景區管理處上午舉辦新品發表會，交通部觀光署企畫組長吳潔萍致詞說，會場中大家一直說「我們喔熊」似乎以為喔熊就是參山國家風景區管理處的，但事實上是「我們觀光署」2013推出的，但可見參山國家風景區管理處以此和商家的產品結合，是非常成功的。而設計喔熊的目的就是要帶大家認識台灣，去玩、去吃美食。

參山國家風景區管理處長曹忠猷自我解嘲說，他的外型看起來就像喔熊，所以大家很容易就把他和喔熊結合在一起了，引起在場人士一陣笑聲。

曹忠猷說，新增的15處地點有丸文食品工廠、桃園機場的太陽餅老店、霧峰區農會四樓的台灣農漁業物產館等，總計有36家業者參與，方便民眾和觀光客購買，明年還將在機場設置喔熊專櫃販售。

15處地點之一的木匠兄妹木工房總經理周信宏說，他們製作的木製品，原本只有木頭原色，但加了喔熊圖樣後，被賦予新的意義，有次一家公司要訂紀念品，就選擇了有喔熊圖案的小彈珠台，1次買下兩百組，可見聯名有其魅力。

丸文食品工廠經理曹儷馨說，他們是70多年的老店，而喔熊是新的年輕意象，兩相結合，可以為他們帶來活力。而且喔熊建立的聯名平台，網路IP有聯結，有助於行銷。

已有聯名經驗的阿聰師芋頭文化館說，有些客人或觀光客會指名要有喔熊圖案的商品，生意增加了1至2成，而且商品打上喔熊圖案，也可以為台灣觀光盡一份心力。

台中市樂活產業旅宿聯盟協會理事長洪明峰也說，包括成旅晶贊(民權)、三好行旅、日光溫泉會館、中科大飯店及鹿港澄悅酒店等都響應推出喔熊主題房，10月1日開賣。