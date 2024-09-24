台中封街國際賽車展演28日登場 明起三階段交管看這

「2024RedBull國際賽車展演」28日中午將在台中市西屯區市政路登場，台中市第六警分局將從明天（25日）晚間10時開始，展開三階段的交通管制，提醒市民依照警方規畫通行，第六警分局表示，呼籲市民可多利用大眾運輸工具參與活動，以免行程遭耽誤。

第六警分局表示，「2024RedBull國際賽車展演」活動在本月28日中午12時，在西屯區市政路（惠文路至黎明路段）登場，活動是屬於亞洲唯一、台灣首次舉辦，為籌備此次活動，相關道路安全、管制不能輕忽，將從25日起，展開三階段交通管制。

(二)第2階段(佈設市政路雙向慢車道臨分隔島架設安全圍籬)： 1、管制時間：9月26日(四)晚間10點至9月27日(五)早上6點。 2、管制範圍：市政路(介於惠文路至朝富路)。 3、影響情形：市政路西向快車道車流請改行駛慢車道。 惠中路往南方向，右轉市政路慢車道；惠中路往北方向則右轉市政路快、慢車道。

(三)第3階段(佈設市政路雙向慢車道觀眾區及住戶通道)： 1、管制時間：9月28日(六)凌晨0點至22點，視現場狀況提前解除。 2、管制範圍：市政路(介於文心路至黎明路)。 3、影響情形： (1)市政路(介於文心路至黎明路)雙向快、慢車道，禁止通行；另配合市政路慢車道觀眾區規畫，此雙向路邊之汽、機車停車格禁止停車。 (2)惠文路(市政北一路至政和路)雙向車道，禁止通行。 (3)惠政街(市政北一路至市政路)雙向車道，禁止通行。 (4)惠中路(市政北一路至市政南二路)雙向車道，禁止通行。 (5)惠文五街(市政路至政和路)雙向車道，禁止通行。 (6)惠來路(市政北一路至市政南一路)雙向車道，禁止通行。 (7)河南路(市政北一路至市政南一路)雙向車道，禁止通行。 (8)朝富路(黎明路二段860巷至市政路)雙向車道，禁止通行。 (9)有持居民通行證者，除活動期間（12至15時）全面禁止通行外，其餘時段依現場交管指揮通行。

另為確保未購買票券的一般民眾可以安全的走在人行道及確保住戶通道暢通，故市政路段（介於惠文路至朝富路）雙向之公有人行道（包含機車停車格），自9月27日晚間10時至9月28日15時，機車禁止行駛及停放；市政路雙向慢車道部分，則禁止停放汽、機車，以確保行人及住戶通行順暢。

第六警分局長陳松寅表示，此次國際賽車展演活動讓國、內外賽車迷相當興奮，票券一賣出立即秒殺，警方動員相當多警力維護活動及交通安全，請用路人務必遵守現場交管人員指揮，由於會場周邊停車空間有限且管制路段較多，非常建議民眾加搭乘捷運、及其他大眾運輸工具前來參加活動，或下載台中交通網APP，在出發前先查詢周邊停車場剩餘車格資訊，共享此次活動盛會。