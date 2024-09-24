中市圖攜手印度台北協會 舉辦甘地誕辰紀念展

台中市立圖書館攜手印度台北協會，今天舉辦「甘地誕辰紀念展」開幕式，展出印度國父甘地的生平事蹟，搭配相關圖書，讓民眾認識甘地如何以非暴力理念推動和平變革。

「甘地誕辰紀念展」今天開幕，展出到10月27日，台中市文化局副局長施純福、印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）出席開幕式，葉達夫並為施純福導覽，還致贈中市圖書館甘地自傳「我對真理的實驗」等書籍及影音，也在現場介紹印度傳統美食，透過濃厚的異國文化氛圍，為展覽豐富感官體驗。

施純福指出，展覽透過圖像與圖書交織，不僅是對甘地的緬懷，更是對和平與人權精神的美好詮釋。其中特別感謝印度台北協會贈與多部印度相關書籍及視聽資料，充實中市圖館藏資源。

葉達夫在開幕式中表示，10月2日為甘地誕辰，協會每年都會舉辦紀念展，這次特別來到台中，讓更多人了解甘地如何運用非暴力、溫和的方式影響世界，以實際與道德的標準去追求真理。

今天現場有不少觀展民眾都深受感動，張先生表示，甘地的一生讓他重新思考什麼是真正的力量，這次展覽也體會到和平不是軟弱，而是需要極大的勇氣與智慧。陳小姐說，甘地的堅持與信念令人敬佩，特別是用非暴力的方式推動社會變革，這種堅韌的精神讓人深受啟發。

台中市立圖書館說明，展覽內容豐富多元，涵蓋印度國父甘地的生平事蹟，搭配相關圖書，民眾觀展同時，也能閱讀甘地的故事，進一步提升對人權議題的認知與重視。