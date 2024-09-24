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南投三和遊戲場翻修後重啟 新增一設施大受毛小孩歡迎
南投市三和公園遊戲場設施老舊，縣府翻修後今天啟用，受到大小朋友喜愛。縣長許淑華說，新設施皆有檢驗合格證明，並使用耐久材料，提升遊憩安全，還新設中小型寵物活動區，讓寵物也能開心奔跑，也請大家自備清潔器具，共同維護環境清潔。
三和公園遊戲場位在三和游泳池旁，是親子休閒好去處，溜滑梯、盪鞦韆更是小朋友最愛。不過，遊戲場設施逐漸老舊，為了確保遊戲安全，縣府籌措218萬元全面整修翻新，並在今天重新啟用，昨天就有家長帶著孩子搶先體驗，玩得不亦樂乎。
南投縣教育處表示，新遊戲設施皆取得檢驗合格證明，並使用耐久性材料，方便保養維護，更提升親子遊憩安全。遊戲器材皆有適合使用年齡，盪鞦韆適用年齡為2至12歲、溜滑梯為5至12歲，呼籲民眾愛惜使用。
許淑華說，除了將遊戲場全面翻新，愈來愈多民眾帶著寵物到公園散步、運動，這次遊戲場新增中小型寵物公園，讓民眾和毛小孩能有全新的休閒環境。
廖姓市民說，家中的小狗很喜歡在草地奔跑，這次縣府增設小型寵物公園，對毛小孩及主人來說，是一大福音。狗飼主蔡季玲說，帶狗外出，除了用繩子牽住，也為為小狗準備「便便袋」，共同維護環境清潔。
教育處說，縣府重視民眾的運動及休閒生活空間，除了三和公園遊戲場重新修繕完成，草屯鎮的酷比親子運動公園也已完成驗收，預計10月啟用，提供全齡遊憩共融需求，南投市及草屯樂活運動館皆已完成先期規畫報告，並舉辦招商說明會，工程專案營建管理招標公告上網作業，預計9月底開標，提供縣民更好的休閒運動環境。
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