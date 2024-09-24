彰化今年8名行人被撞死 新設科技執法10月起加強取締未禮讓行人

台中市一名女大生22日被公車撞死，再度引發各界關心行人安全問題，彰化縣今年也曾發生溪湖老夫婦、伸港3姐弟被撞的重大傷亡車禍，今年至今已有8名行人因車禍事故被撞死，彰化縣警局10月1日起新增25支的科技執法系統中有4處特別對「未禮讓行人」加強取締，最高可罰6千元。

根據交通部道安資訊網顯示，彰化縣1到6月因車禍死亡人數共103人，其中8人是行人，今年彰化2月就連續發生行人被撞死亡車禍，包括溪湖鎮員鹿路及彰水路路口，一對老夫婦走在斑馬線時，被左轉的公車撞上，造成老翁死亡，妻子重傷；還有伸港鄉的小姐弟3人在建國路與美港公路路口過馬路時，遭七旬無照老翁開車撞飛，造成10歲姐姐死亡，8歲妹妹目前仍昏迷在醫院治療中。

行人被撞死案件層出不窮，彰化縣警局也將加強取締「未禮讓行人」駕駛，10月1日將新啟用的25處路口科技執法中，除了拍照取纃駕駛超速、闖紅燈外，在和美鎮彰新路5段與嘉卿路口、和美鎮道周路與鹿和路6段路口、二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口、二林鎮二城路6號前等4路口也會加強取締「未禮讓行人」。

交通隊表示，駕駛行經畫設斑馬線的行人穿越線時，都要與行人保持至少三公尺距離，否則若被錄影到，警方經確認後即開罰，依據「道路交通管理處罰條例」第44條規定，機車未禮讓行人將開罰1200元，汽車駕駛開罰6千元，並需參加道路交通安全講習三小時，若因不禮讓而車禍造成行人死亡，將吊銷駕照。

根據警方分析，造成行人被撞的原因經常是汽機車未保持安全距離，尤其是大車會有行車死角，所以只要到行人穿越道時先減速、甚至停車禮讓是不二法門。