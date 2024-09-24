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擺脫行人地獄汙名 中市議員促加速59處路口相關工程

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員王立任曾找相關單位，會勘梧棲區大同街爭取設號誌。圖／台中市議員王立任提供
台中市議員王立任曾找相關單位，會勘梧棲區大同街爭取設號誌。圖／台中市議員王立任提供

民進黨台中市議員王立任表示，今天台中市長盧秀燕在市政會議上，終於針對東海女大生被公車撞死一案提出改革方式，他說中央核定全國共799處行人易肇事路口改善案中，台中市部分共63處，由內政部國土署補助約1.26億元，截至今年8月底，市政府僅完成4處改善，為直轄市6都中最低者。

王立任呼籲台中市政府應更積極作為，加速進行剩餘59處相關工程，擺脫行人地獄之污名；王立任表示，今年1到6月全行人死亡人數統計數字，台中市死亡28人是全國死亡人數最多的縣市，若與去年同期比較增加7人，是直轄市6都中行人死亡數增加最多者，數據顯示台中市政府對行人的安全作為消極而且毫無實質成效。

王立任說，解決行人的安全問題除了應要求公車業者及祭出嚴格的懲罰措施，更應全面性的提升道路及行車的安全輔助系統，正視問題本質進而改善才是擺脫「行人地獄」的方法。

公車 行人地獄

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