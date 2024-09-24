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Grimp Taiwan繩索救助國際賽圓滿閉幕 日本包辦前兩名

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
Grimp Taiwan繩索救助國際邀請賽，20支參賽隊伍經過3天驚險刺激的競爭終於圓滿閉幕。圖／消防署提供
Grimp Taiwan繩索救助國際邀請賽，20支參賽隊伍經過3天驚險刺激的競爭終於圓滿閉幕。圖／消防署提供

由我國官方首度舉辦的Grimp Taiwan繩索救助國際邀請賽，20支參賽隊伍經過3天驚險刺激的競爭終於圓滿閉幕，來自日本的START勇奪冠軍獎杯，並與同國的9PM隊分獲第1、2名，來自高雄的KRRT隊則拿下第3名，比賽過程中，各隊同場與國際救災精英們相互交流救援技巧。

消防署表示，繩索訓練是消防人員救災訓練非常重要的一環，無論在山域、水域、車禍、救災的過程中，繩索運用的技術都非常關鍵，GRIMP TAIWAN繩索救援賽是消防署第一次、同時也是由台灣官方首次舉辦，來自全國各地及日本的20支隊伍經過3天的激戰，參賽者透過比賽強化練習對繩索的運用，讓技術更加精進。

驚險刺激的比賽在消防署竹山訓練中心、集集攔河堰及南投體育場等不同場域進行，以消防人員最常遇到的仿真模擬救援情境設計12道關卡，除考驗選手技術、應變能力及團隊合作默契外，救援所需的體力及耐力更是一大挑戰，20支參賽隊伍中，有兩隊來頭不小，分別是在2019年獲得比利時GRIMP DAY冠軍的臺灣高雄KRRT隊及2022年獲得冠軍的日本9PM隊他們與其他隊伍同場較量，讓這次的比賽更具挑戰性。

最後由來自日本的START爆出黑馬，擠下曾經獲得歐洲比利時GRIMP DAY繩索救援比賽冠軍的日本隊9PM，抱走首屆的冠軍獎杯，第3名則分別由以及高雄的KRRT拿下。

Grimp Taiwan繩索救助國際邀請賽，20支參賽隊伍經過3天驚險刺激的競爭終於圓滿閉幕。圖／消防署提供
Grimp Taiwan繩索救助國際邀請賽，20支參賽隊伍經過3天驚險刺激的競爭終於圓滿閉幕。圖／消防署提供
Grimp Taiwan繩索救助國際邀請賽，20支參賽隊伍經過3天驚險刺激的競爭終於圓滿閉幕。圖／消防署提供
Grimp Taiwan繩索救助國際邀請賽，20支參賽隊伍經過3天驚險刺激的競爭終於圓滿閉幕。圖／消防署提供
Grimp Taiwan繩索救助國際邀請賽，20支參賽隊伍經過3天驚險刺激的競爭終於圓滿閉幕。圖／消防署提供
Grimp Taiwan繩索救助國際邀請賽，20支參賽隊伍經過3天驚險刺激的競爭終於圓滿閉幕。圖／消防署提供
Grimp Taiwan繩索救助國際邀請賽，來自日本的START勇奪冠軍獎杯。圖／消防署提供
Grimp Taiwan繩索救助國際邀請賽，來自日本的START勇奪冠軍獎杯。圖／消防署提供

日本 比利時 消防人員

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