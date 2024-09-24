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台中國際賽車展演將登場 逢甲、一中商圈推好康

中央社／ 台中24日電

台中國際賽車展演28日將在市政路登場，中市經發局今天集結逢甲夜市及一中商圈推出美食套票及抵用券，只要持賽車展演活動票根，就能免費兌換美食套票組合，各200份。

台中國際賽車展演門票每張500元，一開賣3萬張門票即秒殺，為迎接活動到來，台中市經濟發展局上午與逢甲夜市、一中商圈管委會共同召開記者會宣布，將推出50元抵用券、夜市美食套票和商圈優惠券。

經發局長張峯源說，響應賽車活動的集客效應，推出「逢甲FOOD1」夜市美食行銷活動，27日到29日到經發局粉絲專頁貼文完成指定動作，每天晚上7時起可以到逢甲夜市指定地點免費領取「50元抵用券」，共發放1000份，夜市範圍內的攤位都適用。

針對購票看賽車展演的觀眾，逢甲觀光夜市管委會總幹事吳浚銘表示，28日到29日車迷只要憑活動門票票根，就可以到夜市免費兌換「美食套票組合」，預計發放200份，可兌換逢甲商圈激旨燒き鳥、牛B葫蘆王、金莎蛤仔可樂私房燒、品冰瀑彎豆冰、小八地瓜球等5家名店市價共約600元的美食。

一中商圈部分，經發局表示，28日到29日下午3時起憑門票票根免費兌換1份價值500元的優惠券，預計發放200份，可在桐生日式可麗餅、一中街蛋包雞、新邁爾服飾店、萊澤─金虎製茶、THE創─創等5店家使用。

此外，台中市飯店及餐飲業者也響應，裕元花園酒店即日起到27日推出全館優惠活動，消費滿額可參加抽獎；屋馬燒肉27日至29日在台中市政府廣場提供獨家美食；位於市政路的米其林台菜餐廳膳馨即日起到9月底推出限定桌菜，訂購桌菜再送賽車模型車1台。

美食 車展 逢甲夜市

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