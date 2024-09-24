彰化大埔截水溝堤岸拓寬 南興橋至崙美橋段封閉3年
彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，目前拓寬到崙美橋到利農橋路段，不過因有鐵路及國道經過，工程困難，中山路南興橋至彰16線崙美橋路段，自10月1日起封閉至117年1月。
根據彰化縣政府網站資料，彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，起點為台19線彰水橋，往東跨越國道中山高及穿越縱貫線鐵道後，終點銜接至中興路口止，堤岸南北岸兩側各配置10公尺寬雙線道路，全線長度約4.5公里。
彰縣府工務處人員今天接受媒體聯訪時說，拓寬工程分為6個區段，都已全面施工，第2區段從崙美橋到利農橋路段，工程須跨越鐵路及高速公路，工程難度高，施工期也較長，須封閉路段約3年。
縣府指出，從10月1日起至117年1月29日止，台1線中山路南興橋至彰16線崙美橋全線全日道路封閉，建議改走台1線中山路轉中央陸橋、崙美路、彰水路99巷，再接省道台19線行駛，同時遵守管制人員導引，確保行車安全。
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