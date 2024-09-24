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公墓變黃金！南投草屯手工藝園區售地33億 明年8月完工
南投草屯第二公墓遷葬後閒置，縣府開發「手工藝產業園區」於2022年6月動土，目前整體營造工程進度約6成，31筆土地已售出25筆，標售金額達33.6億元，縣府預估明年8月底完工，可增加上千就業機會，每年創造約25億元產值。
縣府指出，該園區用地過去是公墓，可遷葬後閒置已久，經評估其腹地廣大，以中正路為聯外道路，東往國道6號，西接國道3號草屯交流道，交通區位佳，又鄰近市中心、台灣工藝中心、南開科大等校，有利產官學合作，極具開發潛力。
縣府為此規畫開發手工藝產業園區，而其開發面積為13.94公頃，可售地面積約8.79公頃，將出售31筆產業用地，並設滯洪池、服務中心、自來水、汙水處理等公共設施，後續委託德昌營造於2022年6月動工，同年對外招商標售土地。
而草屯手工藝產業園區動工至今已2年多時間，但園區內仍未見相關建築或廠房，民眾好奇開發進度，關心何時能完工；縣府表示，該開發案是採產業專用區用地標售，待園區公共設施、環境營造等完竣後，再交付土地給業者進駐動工。
建設處表示，草屯手工藝產業園區整體營造工程進度約6成，預估明年8月底就能完工；對外招商標售也順利，31筆土地僅剩6筆，售出的25筆總面積約7.3公頃，標售金額達33.6億元，目前持續招商，並協助待進駐廠商申請取得建照。
此外，該園區進駐產業以木竹、金屬、食品等製造業及觀光工廠為主，目前引進25廠商投資，完工後估能增加上千就業機會，每年創造約25億元產值，而其園區周邊也將興建青年住宅、親子公園及國民運動館等，可望吸引年輕人就業定居。
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