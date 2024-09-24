快訊

延遲退休引悲摧90後怒退社保 陸養老金恐提早破產

射擊／我姐很強！宋佳彥、宋諭婷台北大獎賽攜手摘金

肯德基「炸雞調味粉」檢出致癌農藥 食藥署退運銷毀逾2公噸

聽新聞
0:00 / 0:00

「聚苯乙烯泡沫塑膠」海洋新殺手 台南七股沙灘充斥

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大在七股做海廢調查，發現國聖燈塔旁沙灘出現聚苯乙烯泡沫塑膠，研判海漂而來。圖／晁瑞光提供
台南社大在七股做海廢調查，發現國聖燈塔旁沙灘出現聚苯乙烯泡沫塑膠，研判海漂而來。圖／晁瑞光提供

台南社大環境小組近幾日針對七股、北門海岸做海廢及海岸線變遷調查，發現國聖燈塔旁南側沙灘，出現許多黃色聚苯乙烯泡沫塑膠，研判是遭亂倒，海漂而來，由於近幾年經常出現這樣情況，認為這些用於填充、隔熱、包裝材料的去化不容忽視，否則問題會愈來愈嚴重。

環境小組也發現，凱米颱風來襲，七股頂頭額汕最北側處被沖出了一大塊，消破塊已露出，由南側沙灘略微增大，研判北側部分沙漂到南側，將持續觀察並反映問題；另北門潟湖北側也在凱米颱風來襲後被被衝破一大塊，都有賴政府做更積極防護，守護海岸線。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，之前以無人機巡查海廢時，曾發現海上有黃點漂流物，起先以為是有人撒冥紙，但紙濕了就會爛掉、沉下去，黃點物卻持續漂浮，後來在沙灘上看到這些黃色碎塊物才知是黃色聚苯乙烯泡沫塑膠。此類材質用於包裝、隔熱材、填充材等，隔間、船體、冷凍貨櫃都用到，因使用範圍愈來愈廣，若因去化問題而亂倒，將是環境災難。

這幾天環境小組在七股海岸巡查海廢時，就在國聖燈塔旁沙灘，發現許多黃色聚苯乙烯泡沫塑膠，研判是有人亂倒，漂流而來。晁瑞光說，4年前刑事局查獲黑幫結合清運車隊，非法載運廢棄物至雲林、彰化、南投等濁水溪沿線掩埋廢棄物，就有大量的黃色聚苯乙烯泡沫塑膠，近2、3年偷倒、亂埋更為嚴重，將有更多聚苯乙烯泡沫塑膠等廢棄物被非法掩埋、亂倒。

另，凱米颱風造成3艘貨輪擱淺台南海域，其中有貨輪的冷凍貨櫃掉落海中，晁瑞光認為，這次沙灘上發現的聚苯乙烯泡沫塑膠是否與此有關，還須深入了解。

台南社大在七股做海廢調查，發現國聖燈塔旁沙灘出現聚苯乙烯泡沫塑膠，研判海漂而來。圖／晁瑞光提供
台南社大在七股做海廢調查，發現國聖燈塔旁沙灘出現聚苯乙烯泡沫塑膠，研判海漂而來。圖／晁瑞光提供

凱米颱風 廢棄物 沙灘

延伸閱讀

凱米影響二峰圳護岸損壞 建造者後代心繫現況特現勘

「全球塑膠公約」年底最終談判 資循署長：暫無課徵塑膠稅計畫

基隆大武崙沙灘爆爭議 合法店家控非法業者占地租洋傘

南方澳賊子澳沙灘釣客失聯 海陸空三線搜索中

相關新聞

公墓變黃金！南投草屯手工藝園區售地33億 明年8月完工

南投草屯第二公墓遷葬後閒置，縣府開發「手工藝產業園區」於2022年6月動土，目前整體營造工程進度約6成，31筆土地已售出...

「聚苯乙烯泡沫塑膠」海洋新殺手 台南七股沙灘充斥

台南社大環境小組近幾日針對七股、北門海岸做海廢及海岸線變遷調查，發現國聖燈塔旁南側沙灘，出現許多黃色聚苯乙烯泡沫塑膠，研...

亞洲唯一！紅牛車隊台中展演 貼心設3處哺乳室

2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊展演，9月28日將在台中七期市政路封街登場，也...

台中外埔二坎一路將路平 民代爭取180萬本月27日動工

台中市外埔區二坎一路多年未整修，路面龜裂不平，下雨常積水，影響行車安全，台中市議員施志昌與外埔三坎里長林月草爭取路平，獲...

缺駕駛 彰化5線公車調整及減班

彰化客運與員林客運經營彰化縣市區公車，從本21日起，調整1、2、8、13、19路的路線或班次，10月1日調整1路與2路的...

守護193公頃王田油庫 大肚消防分隊新廳舍落成啟用

台中市消防局第四救災救護大隊大肚分隊新建廳舍昨天落成啟用，市長盧秀燕表示，將有助於海線救災事宜，尤其占地193公頃的王田...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。