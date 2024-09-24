「聚苯乙烯泡沫塑膠」海洋新殺手 台南七股沙灘充斥

台南社大環境小組近幾日針對七股、北門海岸做海廢及海岸線變遷調查，發現國聖燈塔旁南側沙灘，出現許多黃色聚苯乙烯泡沫塑膠，研判是遭亂倒，海漂而來，由於近幾年經常出現這樣情況，認為這些用於填充、隔熱、包裝材料的去化不容忽視，否則問題會愈來愈嚴重。

環境小組也發現，凱米颱風來襲，七股頂頭額汕最北側處被沖出了一大塊，消破塊已露出，由南側沙灘略微增大，研判北側部分沙漂到南側，將持續觀察並反映問題；另北門潟湖北側也在凱米颱風來襲後被被衝破一大塊，都有賴政府做更積極防護，守護海岸線。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，之前以無人機巡查海廢時，曾發現海上有黃點漂流物，起先以為是有人撒冥紙，但紙濕了就會爛掉、沉下去，黃點物卻持續漂浮，後來在沙灘上看到這些黃色碎塊物才知是黃色聚苯乙烯泡沫塑膠。此類材質用於包裝、隔熱材、填充材等，隔間、船體、冷凍貨櫃都用到，因使用範圍愈來愈廣，若因去化問題而亂倒，將是環境災難。

這幾天環境小組在七股海岸巡查海廢時，就在國聖燈塔旁沙灘，發現許多黃色聚苯乙烯泡沫塑膠，研判是有人亂倒，漂流而來。晁瑞光說，4年前刑事局查獲黑幫結合清運車隊，非法載運廢棄物至雲林、彰化、南投等濁水溪沿線掩埋廢棄物，就有大量的黃色聚苯乙烯泡沫塑膠，近2、3年偷倒、亂埋更為嚴重，將有更多聚苯乙烯泡沫塑膠等廢棄物被非法掩埋、亂倒。