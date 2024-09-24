南投市三和公園翻修 新增毛小孩活動空間
南投市三和公園遊戲場有鞦韆、滑梯，深受居民歡迎，但整體環境及遊具老舊，縣府今年全面翻修，新設中小型寵物公園，讓毛小孩有盡情活動空間，縣府提醒使用後清潔寵物排遺。
南投市三和游泳池旁三和公園遊戲場老舊，縣府今年籌措新台幣218萬元全面整修翻新，今天正式啟用，南投縣長許淑華昨天傍晚到場視察表示，除全面翻新三和公園遊戲場，也新設中小型寵物公園，讓民眾、毛小孩都有休閒環境，也請民眾愛惜使用，共同維護環境。
縣府教育處表示，三和游泳池旁綠地是社區居民休閒空間，新遊戲設施皆取得檢驗合格證明，並使用耐久性材料，方便管理單位保養維護，也提醒民眾遊戲器材有使用年齡，鞦韆適用年齡2歲至12歲、滑梯5歲至12歲，中小型寵物活動區，請民眾看顧寵物並自備清潔器具。
教育處表示，縣府重視民眾運動及休閒空間，除三和公園遊戲場重新修繕，草屯酷比親子運動公園近期已完成驗收，預計10月啟用，提供全齡遊憩需求；另外，南投市、草屯樂活運動館已完成先期規劃報告並辦理招商說明會，工程專案營建管理預計9月底開標。
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