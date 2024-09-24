亞洲唯一！紅牛車隊台中展演 貼心設3處哺乳室

2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊展演，9月28日將在台中七期市政路封街登場，也是台灣首度封街展演，3萬張門票開賣即秒殺。台中市衛生局說，市長盧秀燕非常重視公共場所友善哺乳環境、保障哺乳權利，今年設置271處，這次展演活動會場內設置3處哺集乳室，方便車迷父母就近照顧嬰幼兒。

衛生局長曾梓展說，對有寶寶的家庭而言，友善的育兒環境非常重要，台灣首次舉辦封街賽車展演活動，衛生局與運動局在會場內，包括公一之三公園、河南路南側、朝富路設置3處哺集乳室。

「公共場所母乳哺育條例」，公共場所應設置哺集乳室，並保障媽媽在公共場所公開哺餵寶寶母乳，任何人不得禁止、驅離或妨礙，違者最高罰3萬元。

國健署統計，截至去年底，全國總共設置4008處哺集乳室，包括依法設置2643處及自願設置1365處；實證研究顯示，哺餵母乳對母嬰健康有很多好處，不僅可增加寶寶免疫力、減少過敏以及降低兒童肥胖的發生率等，同時也有利於媽媽子宮收縮，減少產後出血，因哺餵母乳可以消耗較多的熱量，對於身材恢復較快，並能降低罹癌風險等。

衛生局長曾梓展說明，市府全力落實輔導公共場所設置哺集乳室，今年已於政府機關、公營事業、車站、百貨公司及大賣場等公共場所，設置271處哺集乳室。