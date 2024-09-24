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台中國際賽車展演推9項聯名農產 府前廣場限量販售

中央社／ 台中24日電

台中國際賽車封街展演9月28日登場。台中市政府與轄下農會、協會推出9項獨具特色聯名農產品，9月27日至29日在市府前廣場限量販售，看賽車也能採購在地農產。

台灣首次的Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演活動，9月28日在台中西屯區市政路封街展開；市府農業局指出，農業局輔導轄下農會、協會推出9項創意聯名農產品，希望透過國際賽事展演活動，讓農業與其他產業跨界合作。

農業局透過文字稿表示，輔導轄下農會、協會共有9項創意聯名農產品，包含東勢區農會的賽車梨禮盒、霧峰農會酒莊初霧吟釀/初霧燒酎、大安區農會賽車米/賽車岩燒豬肉條/賽車岩燒豬肉條禮盒/賽車肉鬆禮盒、台中市養豬協會辣味豬肉絲及豬肉乾。

除賽車梨禮盒已在9月3日線上（https://reurl.cc/zDlEaQ）及東勢區農會開賣，其餘聯名農產品也在9月27日至9月29日在市府府前廣場SHOWRUN PARTY攤位上販售。

農業局強調，國際賽車展演活動除了是一場結合速度、城市行銷盛會，更是推廣在地農業產品絕佳平台，期待各界在活動3天踴躍至活動主軸好膽你就「梨」（台語發音）區域參與，共同體驗農業無限可能。

豬肉 農會

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