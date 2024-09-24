台中外埔二坎一路將路平 民代爭取180萬本月27日動工

台中市外埔區二坎一路多年未整修，路面龜裂不平，下雨常積水，影響行車安全，台中市議員施志昌與外埔三坎里長林月草爭取路平，獲台中市政府建設局補助180萬元重新刨鋪，今天會勘，路平全長270公尺，本月27日動工，施工期約2到3天即可完工。

施志昌表示，外埔三坎里二坎一路近20年未重新整修，多處路面龜裂與凹陷，下雨時積水嚴重，對機車族非常危險，在當地里民反映下，他向建設局爭取路平，希望能將此段道路重新鋪設，給當地的里民更安全舒適的行車空間。

里長林月草表示，感謝施志昌議員爭取經費此段道路路平，此段道路圓孔蓋與道路有不平整的地方，道路與鄰近住家連接處也有高低落差，希望這次道路鋪設也能一併解決。