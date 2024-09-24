台中外埔二坎一路將路平 民代爭取180萬本月27日動工
台中市外埔區二坎一路多年未整修，路面龜裂不平，下雨常積水，影響行車安全，台中市議員施志昌與外埔三坎里長林月草爭取路平，獲台中市政府建設局補助180萬元重新刨鋪，今天會勘，路平全長270公尺，本月27日動工，施工期約2到3天即可完工。
施志昌表示，外埔三坎里二坎一路近20年未重新整修，多處路面龜裂與凹陷，下雨時積水嚴重，對機車族非常危險，在當地里民反映下，他向建設局爭取路平，希望能將此段道路重新鋪設，給當地的里民更安全舒適的行車空間。
里長林月草表示，感謝施志昌議員爭取經費此段道路路平，此段道路圓孔蓋與道路有不平整的地方，道路與鄰近住家連接處也有高低落差，希望這次道路鋪設也能一併解決。
建設局表示，二坎一路路平施作工程從三環路至二坎一路277巷，長度270公尺，約總經費180萬，圓孔蓋與家戶連接處有落差之處也會同時整平。
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