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守護193公頃王田油庫 大肚消防分隊新廳舍落成啟用

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市消防局第四救災救護大隊大肚分隊新建廳舍，昨天落成啟用。圖／台中市政府提供
台中市消防局第四救災救護大隊大肚分隊新建廳舍，昨天落成啟用。圖／台中市政府提供

台中市消防局第四救災救護大隊大肚分隊新建廳舍昨天落成啟用，市長盧秀燕表示，將有助於海線救災事宜，尤其占地193公頃的王田油庫位在其轄內，救災更趨急迫性，相信新廳舍啟用後，將可大幅增強區域消防安全。

她說，大肚人口增加，救災、救難工作日益繁重，原有大肚分隊廳舍1983年興建，為警、消、戶政共同使用，空間及動線難以因應日益增長的救災人力與器材配置需求，而且轄區位在海線交通樞紐，轄內工廠林立，救災、救護及大肚溪流域救援等工作相對繁重，對地區災害防救扮演著重要角色。

尤其，大肚台地有繁盛的山林景觀，秋冬之際常有山林野草大火，撲救困難，轄內並有面積193公頃的王田油庫，救災行動更趨急迫性，相信新廳舍啟用後，可大幅增強區域消防安全。

消防局說，新建廳舍總工程經費7900多萬元，為地上3層建築，感謝大肚區農會、大肚鎮元宮、大東金聖公祠、大東福德祠巷還聯合捐贈捐贈高頂救護車1輛、鑫綠泰鑄造廠公司捐贈消防警備車1輛，還有其他個人和企業捐贈自動心肺復甦機、自動體外心臟電擊去顫器、健身訓練器材等，提升救災能量。

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