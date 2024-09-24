聽新聞
0:00 / 0:00

缺駕駛 彰化5線公車調整及減班

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化客運與員林客運經營彰化縣市區公車，從本21日起，調整1、2、8、13、19路的路線或班次，10月1日調整1路與2路的首班車。彰化客運經理陳錫寬說，因駕駛員不足才不得不做出調整，但多是離峰或乘客原本較少的路線，影響較小。

實施路線調整及減班的公車路線，包括1路頭班車延後10分鐘發車，自彰化市台鳳社區返程改行駛至彰師大進德校區，並以2A路發車；2路僅保留行駛2A班次，原不延駛彰師大進德校區的2路主線停駛，並調整為僅周一至六行駛；8路僅保留彰客8A班次，原員客8路主線、員客8B延駛溪口厝班次停駛；13路原上課期間13班次往返減為10班次往返；19路僅保留員客班次行駛，彰客退出營運，原10班次往返減為6班次往返。

縣府交通處指出，由於疫情因素，乘車客流受到嚴重影響，疫後雖部分搭乘人次略有回流，但轉業的駕駛員均無回任，造成「有車但沒有駕駛員」的情形，市區客運駕駛缺少是全國各縣市皆相同。客運業者在困境之下，此次調整已盡量維持搭乘尖峰時間的班次，降低對搭乘民眾的影響。

為協助解決大客車駕駛荒問題，公路局台中區監理所本月7日在彰化監理站邀集26家業者舉辦聯合徵才，業者分別祭出每月4到7萬元薪資，順利媒合88名投入大客車駕駛行列。    

彰化客運經理陳錫寬說，目前彰化客運仍缺約10名駕駛員，隨著開學到來，人力更是不足，而新進人員還有待培訓，仍緩不濟急，此次調整或減班的路線，多是離峰或原本乘客就比較少，因此影響較小。對於台中市巨業客運公車撞死女大生事件，彰客也會引起為鑑，會再加強駕駛員禮讓行人的宣導與要求。

公車 彰師大

延伸閱讀

彰化印尼武術團體多派械鬥1死 行凶移工被判刑12月6月

彰化大埔截水溝道路拓寬 崙美路至台1線間10月1日封閉

全國SUPER教師揭曉！彰化2師拿下首獎 見證超狂教育力

彰化市長林世賢表揚志工 話鋒一轉: 彰化亟需清廉有魄力者入主縣政

相關新聞

缺駕駛 彰化5線公車調整及減班

彰化客運與員林客運經營彰化縣市區公車，從本21日起，調整1、2、8、13、19路的路線或班次，10月1日調整1路與2路的...

守護193公頃王田油庫 大肚消防分隊新廳舍落成啟用

台中市消防局第四救災救護大隊大肚分隊新建廳舍昨天落成啟用，市長盧秀燕表示，將有助於海線救災事宜，尤其占地193公頃的王田...

彰基舉辦顏面傷殘陽光小孩畫展 展現堅韌的生命故事

為喚起社會對燒燙傷議題的關注，彰化基督教兒童醫院攜手陽光基金會、台灣輝瑞藥廠今天起到9月27日在彰基醫學中心一樓大廳舉辦...

中捷副站長昏倒不治亡…遭質疑「1原因」間接害命 議員批縮減人力作法不合理

台中捷運1名副站長日前昏倒在手扶梯，被乘客發現送醫不治；遭質疑人力不夠，錯失黃金救援時間。市議員批評為撙節成本，縮減人力...

盧秀燕動用第二預備金2500萬 改善5行政區巷弄道路

台中市各區公所巡視查報轄區待改善道路，民政局彙整計有豐原、大里、梧棲、潭子及霧峰區8條道路亟待改善，所需經費計2500萬...

國道橋下建活動中心 台中市神洲里活動中心終於開工

台中市神岡區公所今舉行神洲里市民活動中心開工，總經費1651萬元，興建地上1層建築物，預計明年9月底完工。民政局長吳世瑋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。