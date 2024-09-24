缺駕駛 彰化5線公車調整及減班

彰化客運與員林客運經營彰化縣市區公車，從本21日起，調整1、2、8、13、19路的路線或班次，10月1日調整1路與2路的首班車。彰化客運經理陳錫寬說，因駕駛員不足才不得不做出調整，但多是離峰或乘客原本較少的路線，影響較小。

實施路線調整及減班的公車路線，包括1路頭班車延後10分鐘發車，自彰化市台鳳社區返程改行駛至彰師大進德校區，並以2A路發車；2路僅保留行駛2A班次，原不延駛彰師大進德校區的2路主線停駛，並調整為僅周一至六行駛；8路僅保留彰客8A班次，原員客8路主線、員客8B延駛溪口厝班次停駛；13路原上課期間13班次往返減為10班次往返；19路僅保留員客班次行駛，彰客退出營運，原10班次往返減為6班次往返。

縣府交通處指出，由於疫情因素，乘車客流受到嚴重影響，疫後雖部分搭乘人次略有回流，但轉業的駕駛員均無回任，造成「有車但沒有駕駛員」的情形，市區客運駕駛缺少是全國各縣市皆相同。客運業者在困境之下，此次調整已盡量維持搭乘尖峰時間的班次，降低對搭乘民眾的影響。

為協助解決大客車駕駛荒問題，公路局台中區監理所本月7日在彰化監理站邀集26家業者舉辦聯合徵才，業者分別祭出每月4到7萬元薪資，順利媒合88名投入大客車駕駛行列。

彰化客運經理陳錫寬說，目前彰化客運仍缺約10名駕駛員，隨著開學到來，人力更是不足，而新進人員還有待培訓，仍緩不濟急，此次調整或減班的路線，多是離峰或原本乘客就比較少，因此影響較小。對於台中市巨業客運公車撞死女大生事件，彰客也會引起為鑑，會再加強駕駛員禮讓行人的宣導與要求。