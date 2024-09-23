彰基舉辦顏面傷殘陽光小孩畫展 展現堅韌的生命故事

為喚起社會對燒燙傷議題的關注，彰化基督教兒童醫院攜手陽光基金會、台灣輝瑞藥廠今天起到9月27日在彰基醫學中心一樓大廳舉辦「神彩輝陽，藝起有魔法」巡迴畫展，共展出17組陽光孩子們的畫作，讓更多人看見他們的生命故事與堅韌精神。

彰基指出，「小陽光」是一群因先天疾病或燒燙傷意外造成顏面損傷的孩子，在成長過程中，必須面對手術、復健和異樣眼光帶來諸多壓力與挑戰。台灣輝瑞藥廠為支持陽光基金會鼓勵陽光孩子多元發展學習，並從繪畫創作中獲得自信，連續11年經費支持印製小陽光畫作桌曆外，今年特別在北中南醫療院所舉辦「神彩輝陽，藝起有魔法」巡迴畫展。

彰基兒醫院長陳家玉醫師表示，小陽光孩童有一些是先天疾病，或是燒燙傷、交通事故等意外，引起顏面受損，他們的心理上造成很大壓力，卻很陽光的提筆畫畫。這次選出傑出畫作提供展覽，社會應該給予顏面受損的小孩子鼓勵與掌聲。

彰基燒燙傷中心主任張立人醫師表示，在畫作裡面，展現了他們的夢想，都希望有個魔法、有個魔杖可以讓他帶到全世界，能夠讓整個世界變得更好。彰基有相當堅強的團隊及跨團隊，可以提供對顏面傷殘及顏面燒傷的病患的照顧，還有3D列印中心，都可以提供最好的一站式服務，是最棒的魔法。

陽光基金會社工督導翁禎穗表示，此次畫展除了希望大家對燒燙傷及顏面損傷的孩子有更多認識，能夠給予更多支持及關注外，陽光基金會也一直在推動臉部平權，推廣每個人的臉都是與眾不同，也都獨一無二的，不管顏面外觀如何，都應該獲得公平的機會及平等對待，希望能夠消除社會上對外表的歧視。

台灣輝瑞藥廠營運長劉鎧維表示，輝瑞去年開始與幾家醫院合作，把畫作帶到醫院讓更多人可以欣賞，今年擴大到9家醫院，一起推廣陽光基金會的臉部平權的概念，讓臉部有損傷或是需要被關注的病友，能夠得到更好的環境

展出期間，現場除了可欣賞小陽光們的畫作外，也放置透明發票箱，民眾只要在活動期間捐贈紙本發票或設定載具自動捐贈，即可獲得馬來貘貼紙及小陽光畫作口罩，今年並特別製作臉部平權IG&FB濾鏡，民眾只要下載後，拍照並發布社群，或掃描陽光基金會粉絲團QR Code，按讚分享，即可領取臉部平權小禮物。