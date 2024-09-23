中捷副站長昏倒不治亡…遭質疑「1原因」間接害命 議員批縮減人力作法不合理

台中捷運1名副站長日前昏倒在手扶梯，被乘客發現送醫不治；遭質疑人力不夠，錯失黃金救援時間。市議員批評為撙節成本，縮減人力的作法不合理；市府要求中捷重新檢視人力配置。

台中捷運公司1名許姓副站長11日自捷運四維國小站準備搭車前往工作地點時，才剛踏上手扶梯就昏倒，隨著手扶梯往上，整個人卡在手扶梯上，1分鐘後被乘客發現後通知站務人員，女站長獲報前來協助，3分鐘後才被送醫，副站長經救治多日後不治。

中捷有員工控訴，中捷沿線車站均設有保全，晚間9時是保全巡邏時間，日前發生砍人事件後，中捷公司將車站保全全調往車廂內，導致車站淪為空城，才會錯失黃金救援時間，間接害死許男。

外界質疑，中捷公司人力配置不足，民進黨籍市議員陳俞融指出，人力配置足夠的狀況下，副站長昏倒後，第一時間若有站務人員發現，搶救時間可縮短，有可能可避免憾事發生。

陳俞融表示，中捷公司為撙節成本，2022、2023年都縮減保全預算，而且考量搭乘人數不多並未在每站都設置保全，有的2站共用1保全，人力的配置不合理也不應該。緊急狀況何時發生無法預測，中捷公司不該存有僥倖心態。

國民黨籍市議員楊大鋐認為，目前中捷公司規劃讓保全回到車廂，隨車人員則在車站服務。在大小站體部分，保全及隨車人員數如何配置，中捷公司應該仔細斟酌。雖有行控中心可監看狀況，若每站在人力能充分配置，分工處理乘車安全及票務等事項，緊急狀況發生時處理速度可加快。

對於，如有充足的人力，副站長可以更早被發現，中捷公司透過文字稿表示，中捷公司表示，已因應實際需求配置人力，未來將視旅運量需求，調整人力加強旅客服務。

交通局長葉昭甫表示，中捷公司在人力的配置上，參考無人運輸系統配置，成本是第2考量，是否要增加人力，已請中捷公司重新檢討人力配置與調度。