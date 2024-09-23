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盧秀燕動用第二預備金2500萬 改善5行政區巷弄道路
台中市各區公所巡視查報轄區待改善道路，民政局彙整計有豐原、大里、梧棲、潭子及霧峰區8條道路亟待改善，所需經費計2500萬元。市長盧秀燕動用第二預備金，民政局長吳世瑋表示，改善工程近期陸續啟動，預計年底前完成。
吳世瑋指出，各行政區內都有一些巷弄，規模不大無法列入市府大規模刨鋪工程範圍，但又是民眾必經之路。
民政局彙整，有豐原中正路691巷及中正路803巷、大里區東榮路(中興路二段至益民路二段)、西榮路(大明路至東榮路段)及現岱路81至151號、梧棲區信義街(含77巷)、潭子區大豐路一段(46號旁路口至48號)及霧峰區民權街等8條道路改善，總長逾2600公尺，在地里長在區務會報上多次反映爭取改善。
今年市府第二預備金預算被刪減5000萬，預算拮据，盧秀燕仍動用第二預備金2500萬，支持地方道路修繕。目前全案進行設計中，預計今年底完工。
民政局表示，此次區里道路改善分別補助豐原區62.7萬、大里區1695.2萬、梧棲區329.3萬、潭子區26.8萬及霧峰區386萬。
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