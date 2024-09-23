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國道橋下建活動中心 台中市神洲里活動中心終於開工

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委楊瓊瓔爭取高公局借國道下方空地，興建神洲里活動中心，總經費1500萬由市府自籌。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔爭取高公局借國道下方空地，興建神洲里活動中心，總經費1500萬由市府自籌。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市神岡區公所今舉行神洲里市民活動中心開工，總經費1651萬元，興建地上1層建築物，預計明年9月底完工。民政局長吳世瑋指出，高公局肯借國道4號神洲段橋下約90坪空間蓋活動中心，得之不易。

吳世瑋指出，高公局肯借國道4號神洲段橋下約300平方公尺空間，很不容易。活動中心樓地板面積約90坪，包括多功能活動室、儲藏室、茶水間、廁所及停車空間等，若工程順利，明年即可完工使用，將提供居民集會、活動及休閒等多功能優質友善場域。

神岡區區長梁益明說明，神洲里活動中心原與順天宮共用，道路出入狹小且無建照及使照，2、3樓無法增設電梯，對社區長輩相當不便。新建的1層活動中心，面積約90坪、工期300天，預計明年6月完工。

立委楊瓊瓔提到，國道4號神洲段橋下面積約300多坪，原規劃活動中心結合日照據點，爭取衛福部審查通過補助3000萬元經費，朝多功能使用方向規畫，但最後因故無法推動，由民政局自行籌編興建市民活動中心經費1549萬元。

楊瓊瓔指出，自盧秀燕市長上任以來，在神岡地區已推動新建或改建四座活動中心，其中庄後里市民活動中心在今年6月啟用，圳堵里、神洲里、大社岸裡市民活動中心預計明年陸續完工，為里民創造優質活動空間。

神岡區16里中，就有5個里及4座活動中心是在市長盧秀燕任內興建，神洲里是盧秀燕任內推動的第34座活動中心，全市平均1.28里就有1座里民活動據點，普及率高居六都第一。

立委楊瓊瓔爭取高公局借國道下方空地，興建神洲里活動中心，總經費1500萬由市府自籌。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔爭取高公局借國道下方空地，興建神洲里活動中心，總經費1500萬由市府自籌。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市 國道 盧秀燕 高公局

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