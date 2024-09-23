快訊

台中LaLaport有男子反鎖廁所無回應 消防員搶救送醫不治

大谷翔平前口譯水原辯護團隊 要求量刑宣判延至12月

聽新聞
0:00 / 0:00

砸5億打造高空觀景塔！南投「松嶺之星」今上梁 拚明年營運見客

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣斥資5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，今舉行上梁儀式，明年完工後將委外營運。圖／南投縣政府提供
南投縣斥資5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，今舉行上梁儀式，明年完工後將委外營運。圖／南投縣政府提供

南投縣斥資5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，今舉行上梁儀式，吊掛安裝完成鋼構及內外旋梯最後一節的主梁鋼筋。縣府表示，該觀景平台工程進度已近6成，明年完工後將引進民間資源OT委外營運，為當地帶來嶄新觀光契機。

「松嶺之星」高空觀景塔位於名間松柏嶺地區八卦山南端，與彰化二水相鄰，縣府原規畫自籌約4億元經費打造，但乏人問津，流標2次，經重新調整興建經費，增資至5億元才順利標出，2022年元月動土，施工至今已2年多，今上梁。

南投縣長許淑華今天偕副縣長王瑞德、縣府觀光處、建築師、營造廠團隊進行上梁儀式，在法師持咒灑淨，眾人虔誠上香祈福後，吊掛安裝鋼構及內外旋梯最後一節（第5節）主梁鋼筋，圓滿完成上梁，而松嶺之星主體景觀塔也已現雛形。

觀光處表示，松嶺之星景觀塔頂部規畫為球體造型，為360度玻璃帷幕觀景空間，並採透明玻璃步道的戶外觀景平台，遊客循特色雙螺旋戶外階梯直上頂端，體驗凌空感也考驗膽量，還能遠眺八卦台地、中彰投美景，可欣賞夕陽與夜景。

松嶺之星在入夜後，可欣賞動態 LED 球體光幕配合四季星象展演變幻燈光秀，中庭區規畫彩帶地景公園，遊客行走在起伏環繞的步道能有不同視野觀感，可望成為縣內八卦山休閒軸線上的新亮點，吸引更多遊客造訪，促進在地產業發展。

許淑華則說，松嶺之星是前縣長林明溱任內規畫的重要觀光建設，鄰近全台道教玄天上帝信仰中心「受天宮」，未來可望結合香客人潮，讓香客變遊客，待明年完工將引進民間資源OT委外營運，成縣內魅力景點，為當地帶來嶄新觀光契機。

南投縣斥資5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，今舉行上梁儀式，明年完工後將委外營運。圖／南投縣政府提供
南投縣斥資5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，今舉行上梁儀式，明年完工後將委外營運。圖／南投縣政府提供
南投縣斥資5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，今舉行上梁儀式，明年完工後將委外營運。圖／南投縣政府提供
南投縣斥資5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，今舉行上梁儀式，明年完工後將委外營運。圖／南投縣政府提供

南投 建築師 景點 許淑華

延伸閱讀

南投慈善宮暨媽祖陰德會 捐贈價值900萬元胸部X光巡迴醫療車

南投茶博下周登場！「辣個男人」韓國瑜將現身與許淑華合體

批一新旅館未依環評法如實登載 環團要求南投縣府退件

影／合歡山上狂撒五色金紙 男子被拍還嗆在祈福

相關新聞

南投12月增3處科技執法 往日月潭區間測速重啟

省道台21線往日月潭區間測速系統因爭議而停用，警方今天表示，經全面檢視與更新，12月1日將重新啟用；另外，在南投市、國姓...

砸5億打造高空觀景塔！南投「松嶺之星」今上梁 拚明年營運見客

南投縣斥資5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，今舉行上梁儀式，吊掛安裝完成鋼構及內外旋梯最後一節的主梁鋼筋。縣府表示，...

南投慈善宮暨媽祖陰德會 捐贈價值900萬元胸部X光巡迴醫療車

南投縣長許淑華22日上午前往南投慈善宮出席「南投慈善宮暨媽祖陰德會」胸部X光巡迴醫療車捐贈儀式，捐贈儀式由南投慈善宮主委李轂摩及媽祖陰德會理事長…

南投茶博下周登場！「辣個男人」韓國瑜將現身與許淑華合體

南投世界茶業博覽會去年狂吸90萬人次，創1.7億元產值，今年將於10月5日至13日登場，千人大型活動新增揉茶、手搖飲，立...

彰化大埔截水溝道路拓寬 崙美路至台1線間10月1日封閉

總經費高達37.5億元的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，去年10月起，6個區段已全面施工，縣府工務處表示，總體工程進度...

破天荒率先周休3日 日月潭雲品10月舉辦大型人才招募

日月潭雲品溫泉酒店9月起破天荒實施員工周休3日制，引發社會廣泛討論，為進一步落實周休三日的服務理念，將於10月9日在飯店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。