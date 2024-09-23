砸5億打造高空觀景塔！南投「松嶺之星」今上梁 拚明年營運見客

南投縣斥資5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，今舉行上梁儀式，吊掛安裝完成鋼構及內外旋梯最後一節的主梁鋼筋。縣府表示，該觀景平台工程進度已近6成，明年完工後將引進民間資源OT委外營運，為當地帶來嶄新觀光契機。

「松嶺之星」高空觀景塔位於名間松柏嶺地區八卦山南端，與彰化二水相鄰，縣府原規畫自籌約4億元經費打造，但乏人問津，流標2次，經重新調整興建經費，增資至5億元才順利標出，2022年元月動土，施工至今已2年多，今上梁。

南投縣長許淑華今天偕副縣長王瑞德、縣府觀光處、建築師、營造廠團隊進行上梁儀式，在法師持咒灑淨，眾人虔誠上香祈福後，吊掛安裝鋼構及內外旋梯最後一節（第5節）主梁鋼筋，圓滿完成上梁，而松嶺之星主體景觀塔也已現雛形。

觀光處表示，松嶺之星景觀塔頂部規畫為球體造型，為360度玻璃帷幕觀景空間，並採透明玻璃步道的戶外觀景平台，遊客循特色雙螺旋戶外階梯直上頂端，體驗凌空感也考驗膽量，還能遠眺八卦台地、中彰投美景，可欣賞夕陽與夜景。

松嶺之星在入夜後，可欣賞動態 LED 球體光幕配合四季星象展演變幻燈光秀，中庭區規畫彩帶地景公園，遊客行走在起伏環繞的步道能有不同視野觀感，可望成為縣內八卦山休閒軸線上的新亮點，吸引更多遊客造訪，促進在地產業發展。

許淑華則說，松嶺之星是前縣長林明溱任內規畫的重要觀光建設，鄰近全台道教玄天上帝信仰中心「受天宮」，未來可望結合香客人潮，讓香客變遊客，待明年完工將引進民間資源OT委外營運，成縣內魅力景點，為當地帶來嶄新觀光契機。