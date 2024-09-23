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南投12月增3處科技執法 往日月潭區間測速重啟

中央社／ 南投縣23日電
南投科技執法示意圖。聯合報系資料照片／記者賴香珊攝影
南投科技執法示意圖。聯合報系資料照片／記者賴香珊攝影

省道台21線往日月潭區間測速系統因爭議而停用，警方今天表示，經全面檢視與更新，12月1日將重新啟用；另外，在南投市、國姓鄉、水里鄉新增科技執法設備也在同天啟用。

南投縣警察局在台21線魚池鄉大雁往返埔里鎮桃米路段建置全縣首套區間測速系統，速限60公里，由於取締標準爭議，系統停用近半年，警方今天指出，因系統調整而暫停執法的台21線53.9至51.1公里處南北雙向區間測速設備，經全面檢視與更新，將於12月1日啟用。

南投縣警察局今天發布新聞稿指出，此區間測速路段速限每小時60公里，提醒駕駛人務必遵守速限行駛；根據肇事分析，過去此路段交通事故多為駕駛人未保持安全車距及超速導致，為防範事故，區間測速設備再次啟用前，以移動式測速照相設備執法以確保行車安全。

警方也表示，為強化交通安全，12月1日同步啟用3處新增的科技執法設備，包含南投市三和三路與復興路口、國姓鄉中興路與成功街口、水里鄉中山路一段與八德街口，取締闖紅燈、超速、車不停讓行人。

警方表示，為使用路人即時辨識科技執法取締項目，今年在建置的17處科技執法設備路口，增設取締項目警告牌面以利用路人遵循；促進道路交通安全環境是建置科技執法主要目的，每處科技執法設備啟用前會公告、宣導3個月，呼籲駕駛人遵守各項交通規則。

南投縣 測速 科技執法

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