南投慈善宮暨媽祖陰德會 捐贈價值900萬元胸部X光巡迴醫療車

南投縣長許淑華22日上午前往南投慈善宮出席「南投慈善宮暨媽祖陰德會」胸部X光巡迴醫療車捐贈儀式，捐贈儀式由南投慈善宮主委李轂摩及媽祖陰德會理事長先天佛道姑黃李濟女士代表6位捐贈者將價值900萬元，配備AI影像分析技術的胸部X光巡迴醫療車予南投縣府。

許淑華縣長表示，去年全國結核病發生率為每10萬人口28.2人，而南投縣發生率為每10萬人口39.3人，相較高於全國約1.4倍。在原鄉部分，信義鄉發生率為每10萬人口109.7人，高於全國約3.9倍；仁愛鄉發生率每10萬人口191.9人，高於全國約6.8倍。南投縣幅員遼闊，偏鄉結核病防治，胸部X光巡迴醫療車在結核病防治中扮演重要角色，尤其是偏遠醫療資源不足地區的民眾，尤賴胸部X光巡迴醫療車巡迴服務，以盡早發現及早治療避免結核菌在社區傳播蔓延。透過胸部X光巡迴醫療車巡迴服務，每年可主動發現結核病個案約20名，由此可知，原鄉地區仰賴胸部X光巡迴醫療車來主動發現結核病個案的重要性。

許淑華縣長補充，南投縣既有巡迴車老舊，影響安全及巡迴服務品質至鉅，縣府衛生局已籌謀更新良久，在某次機緣中，南投慈善宮宮主黃李濟女士獲悉縣府有更新巡迴醫療車需求後，即爽快應允，並以南投慈善宫、南投縣慈善宮媽祖陰德會領銜，號召林長佑先生、黄鴻文先生、裕展股份有限公司及醫盟實業有限公司等共同捐贈價值900萬元胸部X光巡過醫療車給縣府，提供偏遠醫療資源不足地區的民眾透過胸部X光巡迴醫療車檢查，以利盡早發現結核病及早治療，阻斷社區結核病傳播。

衛生局表示，該胸部X光巡迴醫療車以HINO 11.0噸六期環保法規全新車型，車上配置有ACC主動式車距維持系統、定速系統、PCS 預警式防護系統 、AEBS緊急煞車輔助系統、LDWS 車道偏離警示系統、VSC 車輛穩定控制系統、駕駛行為偵測系統(Driver Monitoring System, DMS) 針對駕駛表現疲勞、分心或未繫安全帶等行為時，可自動警報提醒，大幅提升巡迴車在偏鄉地區行車安全；該醫療巡迴車更採用日本先進CANON公司新型數位影像X光醫學影像系統，拍攝時可以同步自動追蹤定位3秒鐘快速成像，同步自動追蹤設備可大幅提升受檢者檢查安全性，該車也特別選配日本製柴油發電機可提供偏鄉無法提供接電場所，大幅提升篩檢的機動性，此外巡迴X光醫療車數位影像可以透過5G 傳輸技術將影像即時回傳醫療機構進行分析判讀，亦可結合AI影像分析技術快速提供肺結核疑似個案篩檢及時獲取建議，現場進行痰液採檢培養，藉以優化肺結核篩檢作業，可大幅提升肺結核篩檢效益。

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