南投茶博下周登場！「辣個男人」韓國瑜將現身與許淑華合體

南投世界茶業博覽會去年狂吸90萬人次，創1.7億元產值，今年將於10月5日至13日登場，千人大型活動新增揉茶、手搖飲，立法院長韓國瑜則將在千人茶會現身，和縣長許淑華合體與民同樂，行銷南投茶，許也盼今年能突破2億商機。

縣府指出，南投茶博會開辦至今已15年，期間2021年因疫停辦，而今年邁入第14屆，以「濃情蜜郁」為主題，蘊含「茶濃郁、好韻道」之意，活動循往例橫跨雙十假期，但場館增加至35個，並調整千人大型活動主打年輕化，盼擴大客群。

而今年茶博會將於10月5日至13日登場，今於縣府大廳舉辦宣傳記者會，縣長許淑華、副縣長王瑞德、立法委員羅美玲、立法院院長室顧問葉壽山、農糧署組長莊岳峰及多名議員、農會代表均出席，齊邀全國民眾來南投喝好茶、買好茶。

許淑華說，南投茶博會已是國內指標性的茶產業活動，許多人專程造訪找好茶，也帶動促銷縣內農特產品，而去年茶博吸引90萬人次，創造1.7億元產值，今年為期9天的活動，同樣在中興新村辦理，不僅延續經典，更增添不少青春元素。

其中，10月5日開幕當天有千人擂茶，當晚還有千人茶宴，10月6日則是千人茶會，而千人茶會當天，立法院長韓國瑜也將現身同樂，行銷在地好茶及農特產；雙十節當天還有國慶升旗典禮、千人揉球，12日晚上為廣受好評的「民歌之夜」。

她進一步表示，今年千人大型活動新增年輕人最愛的「手搖飲」，歡迎大家一起來爆打幸福滋味，11日晚上還有以流行樂為主的「尬電之夜」演唱會，並有咖啡可可區、南投青農館等展館，擴大客群，盼能推進到93萬人次、突破2億商機。

縣府則表示，為紓解茶博期間的假日車潮，周末六日及雙十節5天提供免費接駁車，自縣立體育場經省訓團、小巨蛋到茶博會場；茶博活動現場有提供中英文預約導覽及手機直接翻譯等服務，旅館、民宿可索取茶博體驗卷，民眾可多加利用。