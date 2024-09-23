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彰化大埔截水溝道路拓寬 崙美路至台1線間10月1日封閉

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
去年10月動工的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，進度已超過20%，其中第二區段（崙美路至省道台1線路段）訂10月1日起到2028年1月29日全線全日封閉施工。圖／縣府提供
去年10月動工的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，進度已超過20%，其中第二區段（崙美路至省道台1線路段）訂10月1日起到2028年1月29日全線全日封閉施工。圖／縣府提供

總經費高達37.5億元的彰化大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，去年10月起，6個區段已全面施工，縣府工務處表示，總體工程進度已超過20%，其中第二區段（崙美路至省道台1線路段）訂10月1日起到2028年1月29日全線全日封閉施工，請用路人改道。

縣府工務處表示，彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，全長4.5公里，起點從彰化市西邊的台19線，往東跨越國道1號高速公路並穿越縱貫鐵道後，沿線與省道台1線、縣道137等平交，終點銜接至中興路口，堤岸南北岸兩側各配置9公尺寬雙線道路。

工務處長林漢斌表示，由於這項工程跨越中山高及穿越台鐵縱貫鐵路，又臨河道施工，逢豪雨造成大埔截水溝水位高漲，工程十分艱巨，在施工單位的克服下，仍獲2024國家建設卓越獎優質獎，將力拚台1線中山路到以東路段在2026年通車，台1線中山路以西則在2028年通車。

工務處表示，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程將改善彰化市道路交通壅塞的問題，並發揮彰化市南外環道路功能，用路人南下花壇、大村或要上高速公路，不必進市區易塞車路段，直接走這條南外環道路，便利又快速。

去年10月動工的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，進度已超過20%，其中第二區段（崙美路至省道台1線路段）訂10月1日起到2028年1月29日全線全日封閉施工。圖／縣府提供
去年10月動工的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，進度已超過20%，其中第二區段（崙美路至省道台1線路段）訂10月1日起到2028年1月29日全線全日封閉施工。圖／縣府提供
去年10月動工的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，由於須跨越中山高及穿越台鐵縱貫鐵路，又臨河道施工，工程十分艱巨。圖／縣府提供
去年10月動工的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，由於須跨越中山高及穿越台鐵縱貫鐵路，又臨河道施工，工程十分艱巨。圖／縣府提供
去年10月動工的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，由於須跨越中山高及穿越台鐵縱貫鐵路，又臨河道施工，工程十分艱巨。圖／縣府提供
去年10月動工的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，由於須跨越中山高及穿越台鐵縱貫鐵路，又臨河道施工，工程十分艱巨。圖／縣府提供

塞車 大埔 彰化 高速公路

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