快訊

全球前2%頂尖科學家公布…台灣臨床前20名醫師名單揭曉 榜首又是他

網瘋傳吳慷仁簽約中國經紀公司 名導「拜託一事」：否則可惜了

快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

破天荒率先周休3日 日月潭雲品10月舉辦大型人才招募

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭雲品溫泉酒店，9月起破天荒實施員工周休3日制，10月9日將舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺。圖／日月潭雲品酒店提供
日月潭雲品溫泉酒店，9月起破天荒實施員工周休3日制，10月9日將舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺。圖／日月潭雲品酒店提供

日月潭雲品溫泉酒店9月起破天荒實施員工周休3日制，引發社會廣泛討論，為進一步落實周休三日的服務理念，將於10月9日在飯店內舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺，從管理職至基層人員空缺，歡迎二度就業者和社會新鮮人一同加入雲品行列。

日月潭雲品酒店表示，率先試行周休三日後，各方都在觀察試辦的狀況以及對台灣工作環境的長遠影響，飯店並表示已確實收到較以往更多的求職申請，酒店為此與人力銀行平台合作，對透過平台投遞任一職務履歷者，即可參加抽獎；若未來成功任職滿三個月，還可享有免費入住雲品溫泉酒店一晚的福利。

酒店並說，為達到各部門都能周休三日的排班需求，職缺包含餐廳主管、櫃台主管、總機客服、訂房中心專員、房務員、活動指導員、救生員、餐廳廚師等，強調這項福利新政策會一直進行到明年的2月分，藉由長達半年的時間，來試行周休3日的可行性，也希望讓員工可以達到生活跟工作之間的平衡，同時藉以吸引更多新血加入餐飲服務的大家庭。

針對網路上有關周休三日的討論，雲品國際表示，公司政策是在員工薪資不變的前提下，讓員工每年多出52天假期，無特別限制僅能在七天內多增加安排一日休假，同仁可自由選擇休假區段，因此，員工有機會連續休假五天以上，便於安排旅遊或進修發展更多職能與興趣，現階段也將以日薪計算方式在下次發薪時匯入員工帳戶，等同加薪13%。

日月潭雲品溫泉酒店，9月起破天荒實施員工周休3日制，10月9日將舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺。圖／日月潭雲品酒店提供
日月潭雲品溫泉酒店，9月起破天荒實施員工周休3日制，10月9日將舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺。圖／日月潭雲品酒店提供
日月潭雲品溫泉酒店，9月起破天荒實施員工周休3日制，10月9日將舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺。圖／日月潭雲品酒店提供
日月潭雲品溫泉酒店，9月起破天荒實施員工周休3日制，10月9日將舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺。圖／日月潭雲品酒店提供

周休三日 酒店 餐廳

延伸閱讀

吸引國外旅客！ 2024「日月潭花火音樂嘉年華」秋季登場 精彩活動暢遊日月潭

日月潭萬人泳渡昨圓滿結束！ 周邊商機滿滿「塞車到晚上八點」

馬英九泳渡日月潭11次 他75歲還想游…私下致電許淑華

影／馬英九第11次完渡日月潭 自嘲沒變成「日月潭水怪」

相關新聞

破天荒率先周休3日 日月潭雲品10月舉辦大型人才招募

日月潭雲品溫泉酒店9月起破天荒實施員工周休3日制，引發社會廣泛討論，為進一步落實周休三日的服務理念，將於10月9日在飯店...

1.7公尺緬甸蟒現身洗衣店 消防隊員一番纏鬥才捕獲

彰化縣消防局埤頭分隊消防員本月17日凌晨經一番纏鬥， 在自助洗衣店捕獲一隻長1.7公尺的緬甸蟒，經送往彰化縣動物防疫所後...

「省錢女王」王惠美再升級 參訪英國學習「把錢花在刀口」

彰化縣實施20年的萬人健檢已累積23萬人次，早期發現早期治療，估計以每年約920萬元篩檢成本計算，每年可節省約5000萬...

台中消防大肚分隊新廳舍落成啟用 193公頃王田油庫在其轄內

台中市消防局興建第四救災救護大隊大肚分隊新廳舍今落成啟用，市長盧秀燕表示，將有助於海線救災事宜，尤其佔地193公頃的王田...

日月潭泳渡有安全考量 中市衛局：限齡較妥

知名的日月潭泳渡設有75歲參賽年齡上限，明年將滿75歲的前總統馬英九連日來積極爭取放寬年齡限制。弘道老人福利基金會多年來...

馬英九喊話 …日月潭泳渡年齡 投縣研議放寬

前總統馬英九泳渡日月潭11次，明年年滿75歲達泳渡年齡上限，依規定將無法參賽。他先前致電南投縣長許淑華，表達想再游意願，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。