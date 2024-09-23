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破天荒率先周休3日 日月潭雲品10月舉辦大型人才招募
日月潭雲品溫泉酒店9月起破天荒實施員工周休3日制，引發社會廣泛討論，為進一步落實周休三日的服務理念，將於10月9日在飯店內舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺，從管理職至基層人員空缺，歡迎二度就業者和社會新鮮人一同加入雲品行列。
日月潭雲品酒店表示，率先試行周休三日後，各方都在觀察試辦的狀況以及對台灣工作環境的長遠影響，飯店並表示已確實收到較以往更多的求職申請，酒店為此與人力銀行平台合作，對透過平台投遞任一職務履歷者，即可參加抽獎；若未來成功任職滿三個月，還可享有免費入住雲品溫泉酒店一晚的福利。
酒店並說，為達到各部門都能周休三日的排班需求，職缺包含餐廳主管、櫃台主管、總機客服、訂房中心專員、房務員、活動指導員、救生員、餐廳廚師等，強調這項福利新政策會一直進行到明年的2月分，藉由長達半年的時間，來試行周休3日的可行性，也希望讓員工可以達到生活跟工作之間的平衡，同時藉以吸引更多新血加入餐飲服務的大家庭。
針對網路上有關周休三日的討論，雲品國際表示，公司政策是在員工薪資不變的前提下，讓員工每年多出52天假期，無特別限制僅能在七天內多增加安排一日休假，同仁可自由選擇休假區段，因此，員工有機會連續休假五天以上，便於安排旅遊或進修發展更多職能與興趣，現階段也將以日薪計算方式在下次發薪時匯入員工帳戶，等同加薪13%。
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