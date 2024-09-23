破天荒率先周休3日 日月潭雲品10月舉辦大型人才招募

日月潭雲品溫泉酒店9月起破天荒實施員工周休3日制，引發社會廣泛討論，為進一步落實周休三日的服務理念，將於10月9日在飯店內舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺，從管理職至基層人員空缺，歡迎二度就業者和社會新鮮人一同加入雲品行列。

日月潭雲品酒店表示，率先試行周休三日後，各方都在觀察試辦的狀況以及對台灣工作環境的長遠影響，飯店並表示已確實收到較以往更多的求職申請，酒店為此與人力銀行平台合作，對透過平台投遞任一職務履歷者，即可參加抽獎；若未來成功任職滿三個月，還可享有免費入住雲品溫泉酒店一晚的福利。

酒店並說，為達到各部門都能周休三日的排班需求，職缺包含餐廳主管、櫃台主管、總機客服、訂房中心專員、房務員、活動指導員、救生員、餐廳廚師等，強調這項福利新政策會一直進行到明年的2月分，藉由長達半年的時間，來試行周休3日的可行性，也希望讓員工可以達到生活跟工作之間的平衡，同時藉以吸引更多新血加入餐飲服務的大家庭。