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南投茶博會10月5日登場 增年輕人喜愛活動衝2億產值

中央社／ 南投縣23日電

南投世界茶業博覽會10月5日登場，去年帶來1.7億元經濟效益，縣府今年加入千人手搖飲、咖啡可可區、藝人表演等年輕人喜愛活動，盼9天產值再創高峰達2億元、93萬人次來訪。

南投世界茶業博覽會10月5日至13日在中興新村登場，縣府今天對外宣傳，縣長許淑華、民進黨立委羅美玲、南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲等人出席，立法院長室編審葉壽山也代表立法院長韓國瑜到場，許淑華會中請羅美玲代邀行政院長卓榮泰參觀茶博會。

許淑華接受媒體聯訪表示，南投茶葉產量占全國過半，品質佳、安全有保證，茶博會去年吸引90萬人次來訪，帶來新台幣1.7億元經濟效益，今年盼增至2億元、93萬人次，這屆活動新增搖滾音樂派對、千人手搖飲盼吸引年輕人，而韓國瑜也將參加10月6日千人茶會。

許淑華說，今年以「濃情蜜郁」為主題，藉活動讓遊客體會茶博會多年點滴、喚起喝茶意識及興趣，今年共35個展館，大型活動包含千人擂茶、千人茶宴、千人茶會、國慶升旗典禮、茶布球音樂派對、尬電之夜、民歌之夜、閉幕式暨千人手搖飲，歡迎各年齡層參加。

縣府農業處表示，主題展館有南投青農館、台灣典藏老茶館、有機茶主題館、星級製茶廠館、黃金品茗館、農村好物館、世界茶葉之旅館、日月潭紅茶館、凍頂茶香館、杉林溪烏龍茶館、馬拉桑玉山梅香館等，還有竹山、鹿谷、名間、松柏嶺路線茶鄉小旅行。

南投 許淑華 韓國瑜

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