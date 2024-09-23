1.7公尺緬甸蟒現身洗衣店 消防隊員一番纏鬥才捕獲

彰化縣消防局埤頭分隊消防員本月17日凌晨經一番纏鬥， 在自助洗衣店捕獲一隻長1.7公尺的緬甸蟒，經送往彰化縣動物防疫所後，今天公告接受認領，如果7天內無人認領，本月30日上午10時起，將開放民眾認養，如果登記超過兩人，將抽籤方式決定。

彰化縣消防局本月17日凌晨接獲民眾報案，稱位在埤頭鄉斗苑西路一家自助洗衣店出現一隻大蛇，指揮中心立即指派埤頭分隊隊員陳俊尹、張存仁前往捕捉，他們到達現場時，原本在洗衣店地板的大蛇，疑受到驚嚇，鑽進店內裝潢壁內縫隙，當時屋主趕來，打開後方房門，以利捕捉。

陳俊尹說，從來沒看過這麼大隻的蛇，他們使用的捕蛇夾，卻夾不住超過人臂粗的蛇身，甚至蛇身纏住捕蛇夾，無法操作，只好連蛇帶夾，拖到騎樓，繼續纏鬥，最後，向民眾借來手套，抓住牠的尾巴，繞直蛇身脫開捕蛇夾，費了九牛二虎之力，花了約20分鐘，才順利將牠放住籠內。經消防局通報後縣府農業處，認定這是一隻緬甸蟒，屬寵物蛇，移由彰化縣動物防疫所。

彰化縣動物防疫所指出，飼養寵物蛇的風氣起來越盛，但也容易發生棄養或逃逸事件，彰化動防所去年才開放認養一隻被拾獲屬緬甸蟒白化的黃金蟒，最後抽籤決定，今年8月初，由二林消防分隊送來動防所的一隻牛蛇更是轟動，由於較為罕見，最後有多達16人抽籤，由台中霧峰一隻蛇類女玩家抽走。

彰化縣動物防疫所寵物管理課長鄭倉瑋說，緬甸蟒是世界上最巨型的蛇類之一，性情溫馴，國內也有不少人飼養，屬寵物蛇，長度可達4到5公尺以上，這隻由埤頭消防分隊捕獲的緬甸蟒，長達1.7公尺，比成人手臂粗大，斑紋色澤十分鮮豔，應是基因改良品種，由於在市場仍有行情，研判應該不是棄養，應是走失。