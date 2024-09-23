快訊

全球前2%頂尖科學家公布…台灣臨床前20名醫師名單揭曉 榜首又是他

網瘋傳吳慷仁簽約中國經紀公司 名導「拜託一事」：否則可惜了

快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

1.7公尺緬甸蟒現身洗衣店 消防隊員一番纏鬥才捕獲

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣動物防疫所今天公告1隻1.7公尺長的緬甸蟒接受認領，如果7天內無人認領，本月30日上午10時起，將開放民眾認養。圖／彰人動防所提供
彰化縣動物防疫所今天公告1隻1.7公尺長的緬甸蟒接受認領，如果7天內無人認領，本月30日上午10時起，將開放民眾認養。圖／彰人動防所提供

彰化縣消防局埤頭分隊消防員本月17日凌晨經一番纏鬥， 在自助洗衣店捕獲一隻長1.7公尺的緬甸蟒，經送往彰化縣動物防疫所後，今天公告接受認領，如果7天內無人認領，本月30日上午10時起，將開放民眾認養，如果登記超過兩人，將抽籤方式決定。

彰化縣消防局本月17日凌晨接獲民眾報案，稱位在埤頭鄉斗苑西路一家自助洗衣店出現一隻大，指揮中心立即指派埤頭分隊隊員陳俊尹、張存仁前往捕捉，他們到達現場時，原本在洗衣店地板的大蛇，疑受到驚嚇，鑽進店內裝潢壁內縫隙，當時屋主趕來，打開後方房門，以利捕捉。

陳俊尹說，從來沒看過這麼大隻的蛇，他們使用的捕蛇夾，卻夾不住超過人臂粗的蛇身，甚至蛇身纏住捕蛇夾，無法操作，只好連蛇帶夾，拖到騎樓，繼續纏鬥，最後，向民眾借來手套，抓住牠的尾巴，繞直蛇身脫開捕蛇夾，費了九牛二虎之力，花了約20分鐘，才順利將牠放住籠內。經消防局通報後縣府農業處，認定這是一隻緬甸蟒，屬寵物蛇，移由彰化縣動物防疫所。

彰化縣動物防疫所指出，飼養寵物蛇的風氣起來越盛，但也容易發生棄養或逃逸事件，彰化動防所去年才開放認養一隻被拾獲屬緬甸蟒白化的黃金蟒，最後抽籤決定，今年8月初，由二林消防分隊送來動防所的一隻牛蛇更是轟動，由於較為罕見，最後有多達16人抽籤，由台中霧峰一隻蛇類女玩家抽走。

彰化縣動物防疫所寵物管理課長鄭倉瑋說，緬甸蟒是世界上最巨型的蛇類之一，性情溫馴，國內也有不少人飼養，屬寵物蛇，長度可達4到5公尺以上，這隻由埤頭消防分隊捕獲的緬甸蟒，長達1.7公尺，比成人手臂粗大，斑紋色澤十分鮮豔，應是基因改良品種，由於在市場仍有行情，研判應該不是棄養，應是走失。

緬甸

延伸閱讀

全國SUPER教師揭曉！彰化2師拿下首獎 見證超狂教育力

明揚大火消防員4殉職10傷今1周年 分隊閃燈鳴笛悼念

全國古蹟日鹿港公會堂前寫生 探索彰化媽祖古香路

影／彰化乳牛節行銷國產乳 紐西蘭牛乳免關稅進口…酪農剉勒等

相關新聞

破天荒率先周休3日 日月潭雲品10月舉辦大型人才招募

日月潭雲品溫泉酒店9月起破天荒實施員工周休3日制，引發社會廣泛討論，為進一步落實周休三日的服務理念，將於10月9日在飯店...

1.7公尺緬甸蟒現身洗衣店 消防隊員一番纏鬥才捕獲

彰化縣消防局埤頭分隊消防員本月17日凌晨經一番纏鬥， 在自助洗衣店捕獲一隻長1.7公尺的緬甸蟒，經送往彰化縣動物防疫所後...

「省錢女王」王惠美再升級 參訪英國學習「把錢花在刀口」

彰化縣實施20年的萬人健檢已累積23萬人次，早期發現早期治療，估計以每年約920萬元篩檢成本計算，每年可節省約5000萬...

台中消防大肚分隊新廳舍落成啟用 193公頃王田油庫在其轄內

台中市消防局興建第四救災救護大隊大肚分隊新廳舍今落成啟用，市長盧秀燕表示，將有助於海線救災事宜，尤其佔地193公頃的王田...

日月潭泳渡有安全考量 中市衛局：限齡較妥

知名的日月潭泳渡設有75歲參賽年齡上限，明年將滿75歲的前總統馬英九連日來積極爭取放寬年齡限制。弘道老人福利基金會多年來...

馬英九喊話 …日月潭泳渡年齡 投縣研議放寬

前總統馬英九泳渡日月潭11次，明年年滿75歲達泳渡年齡上限，依規定將無法參賽。他先前致電南投縣長許淑華，表達想再游意願，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。