「省錢女王」王惠美再升級 參訪英國學習「把錢花在刀口」

彰化縣實施20年的萬人健檢已累積23萬人次，早期發現早期治療，估計以每年約920萬元篩檢成本計算，每年可節省約5000萬元未來醫療支出。有「省錢女王」之稱的縣長王惠美，特別拜訪英國約克大學，借鏡「把錢花在刀口上」的科學評估機制，供施政參考。

王惠美率縣府團隊及醫界人士到英國訪問，本月19日參訪英國約克大學健康經濟評估中心（CHE），衛生局表示，CHE自1983年成立以來，已成為全球領先的健康經濟學評估機構，專注於透過經濟評估分析改善全球醫療體系及健康政策，並在健康技術評估、醫療資源分配及健康政策分析等領域展現卓越成就。

王惠美對於CHE應用經濟評估對於健康照護政策形成的顯著影響，表示高度讚賞，希望以此推動彰化縣健康照護體系朝向更高效方向發展，王惠美舉彰化縣整合式篩檢服務的經濟評估成果為例，彰化縣萬人健檢每投入1元成本可回收5元的經濟效益，以每年篩檢成本約 920萬元計算，每年可節省約 5000萬元未來醫療支出，萬人健檢除僅守護民眾健康，也具有顯著的整體經濟效益。

彰化縣王惠美施政支出向來是精打細算，有「省錢女王」之稱，要「把錢花在刀口上」，經濟評估應該可以更廣泛地作為政策規劃與制定的重要依據，衛生局與CHE可以有更多互相交流學習的機會。

CHE主任Mark Sculpher教授接待時表示，期待未來雙方能進一步深化合作，共同促進健康照護，特別是長期照護實證政策制定。

隨行的彰化縣衛生局長葉彥伯表示，CHE著眼於健康平等分布性經濟評估觀點，與不同層級醫療院所提供服務所衍生不同機會成本議題，可做為彰化縣未來健康照護資源爭取分配規劃參考。