快訊

Gogoro深陷洗產地疑雲 光陽IONEX能乘機翻轉市況？

兩岸官方深水靜流？明年中央機關赴對岸人數超乎想像

純屬個案？深圳日本學童之死，延燒成為中日外交衝擊

聽新聞
0:00 / 0:00

台中消防大肚分隊新廳舍落成啟用 193公頃王田油庫在其轄內

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市消防局興建第四救災救護大隊大肚分隊新廳舍今落成啟用，消防局感謝各界捐贈救災器具和車輛。圖／台中市政府提供
台中市消防局興建第四救災救護大隊大肚分隊新廳舍今落成啟用，消防局感謝各界捐贈救災器具和車輛。圖／台中市政府提供

台中市消防局興建第四救災救護大隊大肚分隊新廳舍今落成啟用，市長盧秀燕表示，將有助於海線救災事宜，尤其佔地193公頃的王田油庫位在其轄內，救災更趨急迫性，相信新廳舍啟用後，將可大幅增強區域消防安全。

她說，大肚人口增加，救災、救難工作日益繁重，原有廳舍1983年興建，為警、消、戶政共同使用，空間及動線難因應日益增長的救災人力與器材配置需求。

尤其，大肚分隊位在海線交通樞紐，轄內工廠林立，救災、救護及大肚溪流域救援等工作相對繁重，對地區災害防救扮演著重要角色。加上大肚台地有繁盛的山林景觀，每每秋冬之際便有山林野草大火，撲救困難。佔地193公頃的王田油庫位於其間，救災行動更趨急迫性，相信新廳舍啟用後，將可大幅增強區域消防安全。

消防局說，新建廳舍總工程經費7千9百多萬元，為地上3層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積約為1748平方公尺，有器材室、車庫、值班台、辦公室、寢室、備勤室、會客室、分隊長室、小隊長室等規畫。

感謝市議會支持相關預算，讓市府不僅整建消防廳舍，更能依時效週期性汰換裝備、器材，讓消防員在安全防護下執行救災任務。另也感謝大肚區農會、大肚鎮元宮、大東金聖公祠、大東福德祠聯合捐贈捐贈高頂救護車1台、鑫綠泰鑄造廠公司捐贈消防警備車1輛，還有其他善心人士和企業捐贈自動心肺復甦機-LUCAS、自動體外心臟電擊去顫器-AED、健身訓練器材等，提升救災能量。

台中市消防局興建第四救災救護大隊大肚分隊新廳舍今落成啟用。圖／台中市政府提供
台中市消防局興建第四救災救護大隊大肚分隊新廳舍今落成啟用。圖／台中市政府提供
台中市消防局興建第四救災救護大隊大肚分隊新廳舍今落成啟用。圖／台中市政府提供
台中市消防局興建第四救災救護大隊大肚分隊新廳舍今落成啟用。圖／台中市政府提供

消防員

延伸閱讀

因應未來10萬人口進駐 於塭仔圳中心新建泰山分隊

明揚大火消防員4殉職10傷今1周年 分隊閃燈鳴笛悼念

通霄神明廳起火濃煙驚人 74歲老翁一度受困陽台…救出無大礙

茄萣國中假日失火...學務處突竄濃煙 消防急滅火

相關新聞

「省錢女王」王惠美再升級 參訪英國學習「把錢花在刀口」

彰化縣實施20年的萬人健檢已累積23萬人次，早期發現早期治療，估計以每年約920萬元篩檢成本計算，每年可節省約5000萬...

台中消防大肚分隊新廳舍落成啟用 193公頃王田油庫在其轄內

台中市消防局興建第四救災救護大隊大肚分隊新廳舍今落成啟用，市長盧秀燕表示，將有助於海線救災事宜，尤其佔地193公頃的王田...

日月潭泳渡有安全考量 中市衛局：限齡較妥

知名的日月潭泳渡設有75歲參賽年齡上限，明年將滿75歲的前總統馬英九連日來積極爭取放寬年齡限制。弘道老人福利基金會多年來...

馬英九喊話 …日月潭泳渡年齡 投縣研議放寬

前總統馬英九泳渡日月潭11次，明年年滿75歲達泳渡年齡上限，依規定將無法參賽。他先前致電南投縣長許淑華，表達想再游意願，...

彰化市長林世賢表揚志工 話鋒一轉: 彰化亟需清廉有魄力者入主縣政

彰化市長林世賢22日頒獎表揚各社區、國小愛心媽媽及公所志工隊優良志工，他語重心長說，當志工的人最快樂、快樂也會讓人長壽，...

彰化員林三和社區活動中心美美啟用 多功能服務滿足各年齡層

彰化縣員林市三和社區活動中心今天啟用，員林市長游振雄說，這是市公所推動「一里一社區活動中心」市政目標的重要里程碑，活動中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。