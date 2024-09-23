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台中消防大肚分隊新廳舍落成啟用 193公頃王田油庫在其轄內
台中市消防局興建第四救災救護大隊大肚分隊新廳舍今落成啟用，市長盧秀燕表示，將有助於海線救災事宜，尤其佔地193公頃的王田油庫位在其轄內，救災更趨急迫性，相信新廳舍啟用後，將可大幅增強區域消防安全。
她說，大肚人口增加，救災、救難工作日益繁重，原有廳舍1983年興建，為警、消、戶政共同使用，空間及動線難因應日益增長的救災人力與器材配置需求。
尤其，大肚分隊位在海線交通樞紐，轄內工廠林立，救災、救護及大肚溪流域救援等工作相對繁重，對地區災害防救扮演著重要角色。加上大肚台地有繁盛的山林景觀，每每秋冬之際便有山林野草大火，撲救困難。佔地193公頃的王田油庫位於其間，救災行動更趨急迫性，相信新廳舍啟用後，將可大幅增強區域消防安全。
消防局說，新建廳舍總工程經費7千9百多萬元，為地上3層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積約為1748平方公尺，有器材室、車庫、值班台、辦公室、寢室、備勤室、會客室、分隊長室、小隊長室等規畫。
感謝市議會支持相關預算，讓市府不僅整建消防廳舍，更能依時效週期性汰換裝備、器材，讓消防員在安全防護下執行救災任務。另也感謝大肚區農會、大肚鎮元宮、大東金聖公祠、大東福德祠聯合捐贈捐贈高頂救護車1台、鑫綠泰鑄造廠公司捐贈消防警備車1輛，還有其他善心人士和企業捐贈自動心肺復甦機-LUCAS、自動體外心臟電擊去顫器-AED、健身訓練器材等，提升救災能量。
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