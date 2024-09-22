彰化市長林世賢表揚志工 話鋒一轉: 彰化亟需清廉有魄力者入主縣政

彰化市長林世賢22日頒獎表揚各社區、國小愛心媽媽及公所志工隊優良志工，他語重心長說，當志工的人最快樂、快樂也會讓人長壽，更突然話鋒一轉說「彰化縣未來亟需清廉又有魄力的人入主縣政」，再次展現他極力爭取代表民進黨參選彰化縣長的企圖心。

彰化市公所22日在彰化生活藝文館舉辦志工表揚大會，此次接受表揚的包括有社區志工61隊、公所志工隊9隊、各國小愛心媽媽14隊，人數多達509人。市長林世賢頒獎表揚時也鼓勵更多人加入服務行列，讓彰化市變得更美好。