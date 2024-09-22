彰化市長林世賢表揚志工 話鋒一轉: 彰化亟需清廉有魄力者入主縣政

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市長林世賢22日頒獎表揚志工，更話鋒一轉說「彰化縣未來亟需清廉又有魄力的人入主縣政」。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢22日頒獎表揚志工，更話鋒一轉說「彰化縣未來亟需清廉又有魄力的人入主縣政」。圖／彰化市公所提供

彰化市長林世賢22日頒獎表揚各社區、國小愛心媽媽及公所志工隊優良志工，他語重心長說，當志工的人最快樂、快樂也會讓人長壽，更突然話鋒一轉說「彰化縣未來亟需清廉又有魄力的人入主縣政」，再次展現他極力爭取代表民進黨參選彰化縣長的企圖心。

彰化市公所22日在彰化生活藝文館舉辦志工表揚大會，此次接受表揚的包括有社區志工61隊、公所志工隊9隊、各國小愛心媽媽14隊，人數多達509人。市長林世賢頒獎表揚時也鼓勵更多人加入服務行列，讓彰化市變得更美好。

不過林世賢致詞時更話鋒一轉說，「彰化縣未來亟需清廉又有魄力的人入主縣政，大力推動產業發展」，事實上，林世賢近幾月來足跡早已踏出彰化市，全縣活動跑透透，早已表態要選縣長，目前民進黨內積極佈局參選縣長的包括立委陳素月、前彰化市長邱建富，綠營還有立委黃秀芳也是熱門人選。

彰化市長林世賢22日頒獎表揚各社區、國小愛心媽媽及公所志工隊優良志工。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢22日頒獎表揚各社區、國小愛心媽媽及公所志工隊優良志工。圖／彰化市公所提供

愛心 林世賢

延伸閱讀

影／代購喊到每顆160元 不二坊蛋黃酥今起店面開賣排500米

影／吃不到不二坊蛋黃酥「要市長吃子彈？」警查新北男遭冒名...跑3地做筆錄

彰化市公所接恐嚇信...買不到名店蛋黃酥預告將隨機砍人 市長譴責暴力

濃濃選舉味…將投入下屆彰化縣長選舉 綠委陳素月「跨區」接受陳情

相關新聞

馬英九喊話 …日月潭泳渡年齡 投縣研議放寬

前總統馬英九泳渡日月潭11次，明年年滿75歲達泳渡年齡上限，依規定將無法參賽。他先前致電南投縣長許淑華，表達想再游意願，...

日月潭泳渡有安全考量 中市衛局：限齡較妥

知名的日月潭泳渡設有75歲參賽年齡上限，明年將滿75歲的前總統馬英九連日來積極爭取放寬年齡限制。弘道老人福利基金會多年來...

彰化市長林世賢表揚志工 話鋒一轉: 彰化亟需清廉有魄力者入主縣政

彰化市長林世賢22日頒獎表揚各社區、國小愛心媽媽及公所志工隊優良志工，他語重心長說，當志工的人最快樂、快樂也會讓人長壽，...

彰化員林三和社區活動中心美美啟用 多功能服務滿足各年齡層

彰化縣員林市三和社區活動中心今天啟用，員林市長游振雄說，這是市公所推動「一里一社區活動中心」市政目標的重要里程碑，活動中...

古蹟彰化芬園庄役場變身藝文館 日治保險櫃重現引話題

彰化縣縣定古蹟芬園庄役場原是日治時期的辦公衙署，戰後改為芬園鄉公所，在公所遷址後荒廢廿多年，芬園鄉公所爭取中央4500萬...

全國古蹟日鹿港公會堂前寫生 探索彰化媽祖古香路

彰化縣文化局即日起至10月19日舉辦古蹟日「探索彰化媽祖信仰古香路」系列活動，包括小旅行導覽、講座和寫生比賽，讓民眾更了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。