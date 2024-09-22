彰化員林三和社區活動中心美美啟用 多功能服務滿足各年齡層
彰化縣員林市三和社區活動中心今天啟用，員林市長游振雄說，這是市公所推動「一里一社區活動中心」市政目標的重要里程碑，活動中心結合長輩日照中心、社區教室等多功能服務，希望能為市民提供集休閒、健身、學習的全方位服務。
三和社區活動中心今天在員林市長游振雄、立委陳素月、彰化縣政府參議柯呈枋、市民代表會主席張國良、多位市代與里長等參與下揭牌啟用。
游振雄表示，三和社區活動中心斥資3300萬元興建，市公所爭取前瞻計畫衛生福利部補助2970萬元，及彰化縣政府補助330萬元，多功能的服務設施可滿足不同年齡層的需求，可說是三和社區發展的新起點，他也鼓勵社區居民積極利用這座新設施，參與各類社區活動，讓生活更多采多姿。
三和社區活動中心設計理念著重於多功能性與社區服務融合，集結社區活動室、多功能會議廳、日間照顧中心等多元設施，一樓為活動中心，搭配戶外廣場區與多功能舞台，平時可供民眾休憩使用，也可做為小型活動與展演空間，可滿足舉辦社區活動、文化講座、研習課程，活動中心的空間可延伸到戶外三和公園，讓民眾從事健身活動，滿足不同年齡層居民的需求，提升社區的凝聚力與活力。二樓作為日照中心，設置多功能活動區、非明火廚房及無障礙盥洗室等，照顧長輩各項需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言