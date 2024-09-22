彰化員林三和社區活動中心美美啟用 多功能服務滿足各年齡層

彰化縣員林市三和社區活動中心今天啟用，員林市長游振雄說，這是市公所推動「一里一社區活動中心」市政目標的重要里程碑，活動中心結合長輩日照中心、社區教室等多功能服務，希望能為市民提供集休閒、健身、學習的全方位服務。

三和社區活動中心今天在員林市長游振雄、立委陳素月、彰化縣政府參議柯呈枋、市民代表會主席張國良、多位市代與里長等參與下揭牌啟用。

游振雄表示，三和社區活動中心斥資3300萬元興建，市公所爭取前瞻計畫衛生福利部補助2970萬元，及彰化縣政府補助330萬元，多功能的服務設施可滿足不同年齡層的需求，可說是三和社區發展的新起點，他也鼓勵社區居民積極利用這座新設施，參與各類社區活動，讓生活更多采多姿。