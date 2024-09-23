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日月潭泳渡有安全考量 中市衛局：限齡較妥
知名的日月潭泳渡設有75歲參賽年齡上限，明年將滿75歲的前總統馬英九連日來積極爭取放寬年齡限制。弘道老人福利基金會多年來舉辦多項「不老」運動，無年齡上限，但會因應長者體能狀況規畫適合的活動方式；台中市衛生局長曾梓展則建議，不要忽視風險，仍應維持參賽年齡上限。
中市衛生局長曾梓展具醫師資格，他說，隨年齡老化，體能、反應、智力及呼吸等都有或多或少變化，參賽上限訂75歲，是考量選手安全、主辦單位風險。如果很多滿75歲以上的選手爭著要報名泳渡日月潭，相信任何單位都會有疑慮，還是維持有上限規定，比較妥當。
長期關懷長者的弘道老人福利基金會，有感因老化、健康狀況衰弱，失去活動力或失能的長輩，只能抑鬱寡歡度日，努力提倡透過多元化的服務與課程，鼓勵長者持續接觸健康及運動議題。
弘道老人福利基金會表示，很多活動、運動都不乏看見高齡者參與的身影，弘道舉辦活動也無年齡上限，但會因應長者體能狀況規畫適合的活動規則方式，透過適當的體適能運動與營養餐食，維持體能與健康。
像是弘道推動「不老棒球」活動，因應長輩體設計適合的壘包距離和賽事規則，讓長者能持續運動熱情與社交機會。
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