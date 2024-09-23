馬英九喊話 …日月潭泳渡年齡 投縣研議放寬

前總統馬英九泳渡日月潭11次，明年年滿75歲達泳渡年齡上限，依規定將無法參賽。他先前致電南投縣長許淑華，表達想再游意願，前天又在臉書發聲願自費保險，盼放寬年齡限制。縣府回應，研擬比照高齡駕駛人機制，確認身心健康、保險等問題，研議細節與可行性。

日月潭泳渡與登玉山、單車環島，被稱為台灣人必做3件事。泳渡日月潭全程約3公里，1983年開辦迄今41年，參加人數從最初580人，到現在連年破2萬人。

74歲馬英九愛好游泳，從2002年迄今11度挑戰日月潭泳渡成功，過去最佳成績1小時37分，今年2小時53分完賽，游興不減說「將繼續參加，游到不能游為止」。

今年日月潭萬人泳渡活動15日落幕，吸引超過2萬人參與。本報資料照片

不過，日月潭泳渡活動規定8歲以上至75歲以下才能參加，馬英九明年滿75歲無法再參賽。馬英九日前致電許淑華，肯定泳渡活動，並表達想再游的意願，許淑華開心邀他明年擔任貴賓並下水領游，但馬仍想游全程。

馬英九前天又透過臉書發聲，力讚泳渡日月潭是國際知名活動，可惜年滿75歲以上就不能參與。並提及台灣已邁入高齡化社會，建議放寬年齡上限，還強調「像我這樣願意自費較高保費參加泳渡的『泳癡』，應該不少。」

許淑華則在馬英九的臉書貼文下回應，「感謝馬總統對南投日月潭的喜愛，您的建議我收到了，期待明年再次泳渡成功。」似有意放寬泳渡規定。

南投縣府指出，過去基於保險、身體機能等因素考量，限制泳渡活動年齡，後續會與保險單位研究，並評估現今國人整體健康狀態，比照高齡駕駛人機制研議。