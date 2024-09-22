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古蹟彰化芬園庄役場變身藝文館 日治保險櫃重現引話題

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣縣定古蹟芬園庄役場修復完工，今天重新啟用，將做為地方藝文中心。圖／彰化文化局提供
彰化縣縣定古蹟芬園庄役場修復完工，今天重新啟用，將做為地方藝文中心。圖／彰化文化局提供

彰化縣縣定古蹟芬園庄役場原是日治時期的辦公衙署，戰後改為芬園鄉公所，在公所遷址後荒廢廿多年，芬園鄉公所爭取中央4500萬元進行修復工程，今天舉行完工啟用典禮，鄉長林世明說，一啟用即安排在地藝術家首展，未來將做為地方藝文中心，成為在地指標建築，活化地方藝文及觀光。

縣定古蹟芬園庄役場由芬園鄉長林世明、立委黃秀芳、彰化縣文化局長張雀芬等人主持啟用儀式，一開幕也安排地藝術家蔡素娥、蔡建國與蔡素琴老師三姐弟聯展，展出西畫、書法與水彩等創作，為芬園庄役場的活化揭開序幕。

芬園庄役場建於1935年，已有90年歷史，戰後改為芬園鄉公所，1994年新公所落成，庄役場功成身退，於2014年被指定為縣定古蹟，但閒置期間，雜草叢生，更曾慘遭祝融，也成為髒亂點。

鄉長林世明從2021年開始推動修復工程，爭取到中央地方創生活化計畫補助4500萬元，歷時3年整修完成，期間還曾在庄役場找到日治時期的保險櫃，公所廣邀各地開鎖達人解鎖，引發討論，而保險櫃現今也重回庄役場展出。

張雀芬說，芬園庄役場是除了溪湖鎮外，彰化唯二保存下來的庄役場，是日治時期典型的辦公廳舍建築，二處也都曾做為公所廳舍，是非常有代表性的建物。

林世明說，興建於1935年的芬園庄役場是芬園的指標，見證時代的變革，是芬園人共同的記憶，而芬園庄役場重新啟用，也將成為芬園的地標，也是芬園人的驕傲。公所除了規劃美術展覽，也有一系列庄役場的歷史及老照片展，帶遊客及居民重回歷史現場。

彰化縣縣定古蹟芬園庄役場修復完工，今天重新啟用，將做為地方藝文中心。記者林宛諭／攝影
彰化縣縣定古蹟芬園庄役場修復完工，今天重新啟用，將做為地方藝文中心。記者林宛諭／攝影
芬園庄役場整修期間，還曾發現日治時期的保險櫃，引發討論，而保險櫃現今也重回庄役場展出。記者林宛諭／攝影
芬園庄役場整修期間，還曾發現日治時期的保險櫃，引發討論，而保險櫃現今也重回庄役場展出。記者林宛諭／攝影

林世明 鄉長

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