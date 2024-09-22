全國古蹟日鹿港公會堂前寫生 探索彰化媽祖古香路

彰化縣文化局即日起至10月19日舉辦古蹟日「探索彰化媽祖信仰古香路」系列活動，包括小旅行導覽、講座和寫生比賽，讓民眾更了解文化古蹟的來龍去脈，增進不同世代對文化資產保護觀念。

彰化縣文化局今天在縣定古蹟鹿港公會堂前廣場舉辦古蹟主題日活動，「古蹟日」最早是由法國推行，而我國文化部在每年9月第3周舉行全國古蹟日活動，彰化文化局響應「全國古蹟日」，規劃古蹟日「探索彰化媽祖信仰古香路」活動，包含一系列的文資輕旅行、彰化人權旅行、彰邑文史講堂以及鹿港傳藝教育基地體驗課程等。

彰化縣副縣長林田富表示，彰化今年古蹟日活動主題是「探索彰化媽祖信仰古香路」，一府二鹿三艋舺，其中「二鹿」的鹿港在台灣發展史上佔有重要地位，也是台灣具有代表性的經典小鎮，有非常豐富的歷史文化遺存，包括古蹟、歷史建築、宗教信仰等，特別是在媽祖信仰，包括鹿港天后宮、新祖宮，都是台灣很重要的媽祖廟，裡面保存很多古建築、雕塑、文化，相信大家參與古蹟日活動也會對台灣的歷史文化有更進一步的了解。

鹿港鎮長許志宏表示，先民們常說「唐山過台灣，心肝結歸丸」，意思是十個人來台，六個死，三個留，一個回，早期從大陸渡台，都要祈求海上守護神媽祖的庇佑，所以鹿港有天后宮、新祖宮、興安宮等媽祖廟宇，從宗教信仰中就可以了解媽祖對於台灣人的重要性。